ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي وهوفنهايم يقدم هدية للبايرن

ريال مدريد ينقض على وصافة الليغا بثلاثية في الديربي

{ لندن – وكالات — حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 3-1 في ديربي العاصمة الإسبانية، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اول امس السبت، في إطار الجولة الـ 23 من عمر الليجا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ثلاثية الفريق الملكي حملت توقيع كاسيميرو في الدقيقة 16? وراموس في الدقيقة 43? وجاريث بيل في الدقيقة 74? بينما سجل جريزمان، هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 25.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة باستحواذ أصحاب الأرض على الكرة، وانطلق الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد على الجبهة اليسرى، وسدد كرة مرت بجانب المرمى في الدقيقة الثانية.

وأول رد من ريال مدريد، جاء في الدقيقة العاشرة، حيث أرسل داني كارفاخال كرة عرضية، سددها الكرواتي لوكا مودريتش بالرأس على يسار مرمى الحارس أوبلاك.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16? حيث حصل الفريق الملكي على ركلة ركنية نفذها كروس، ولعبها راموس برأسه أمام المرمى، ليُسددها كاسيميرو بركلة مقصية رائعة داخل الشباك.

وأهدر لوكاس فاسكيز، فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19? حيث أرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية أمام فاسكيز، لكنه سددها بقوة بعيدًا عن مرمى أوبلاك.

ونجح جريزمان في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 25? حيث انطلق بالكرة وسدد بين أقدام الحارس تيبو كورتوا، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، قبل أن يُعلن عن شرعية الهدف.

وحاول توني كروس، تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديدة قوية على يمين الحارس أوبلاك، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 36.

وعرقل خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فينيسيوس في منطقة الجزاء، ليحصل الملكي على ركلة جزاء نفذها راموس بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 43? لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية علت مرمى كورتوا في الدقيقة 47.

وواصل أتلتيكو مدريد محاولاته نحو تعديل النتيجة، وسدد أنطوان جريزمان كرة قوية، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 52.

ونجح موراتا في هز الشباك، حيث استغل تقدم الحارس تيبو كورتوا عن مرماه، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على مهاجم الروخي بلانكوس.

وقرر سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بجاريث بيل بدلًا من الشاب فينيسيوس جونيور، ثم داني سيبايوس بدلًا من توني كروس، وأخيرًا ماريانو دياز بدلًا من كريم بنزيما.

وعلى الجانب الآخر، دفع دييجو سيميوني المدير الفني لأصحاب الأرض، بالثلاثي فيتولو ورودريجو هيرنانديز وكالينيتش.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 60? وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وحاول بنزيما، توسيع الفارق بالهدف الثالث، حيث أرسل داني كارفاخال، كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول المهاجم الفرنسي تسديدها بالرأس في الشباك، لكن تسديدته علت مرمى أوبلاك في الدقيقة 72.

ونجح جاريث بيل في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74? حيث بدأ بنزيما الهجمة ومرر لزميله لوكا مودريتش الذي مرر للنجم الويلزي، الذي سددها بقوة داخل الشباك.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي، ليُكمل الروخي بلانكوس آخر 10 دقائق في المباراة بنقص عددي، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.

ليفربول يستعيد صدارة

ونجح ليفربول في الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت اول امس السبت، على ملعب آنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز أهداف ليفربول ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح في الدقائق 24 و34 و48.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة، ليستعيد صدارة جدول الترتيب من مانشستر سيتي صاحب الـ62 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الـ11.

بدأ بورنموث المباراة سريعًا عن طريقة انطلاقة من فريزر من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثانية، وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس أليسون أخرجها بنجاح.

وكانت أول محاولة لليفربول في الدقيقة العاشرة، من انطلاقة لمحمد صلاح على الجبهة اليمنى، وسدد بيسراه ولكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وعاد صلاح للظهورة مرة أخرى في الدقيقة 13? بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بدفاع بورنموث، وذهبت سهلة ليد الحارس بوروك.

وأحرز ليفربول أول أهدافه في الدقيقة 24? بعد عرضية من جيمس ميلنر من الجهة اليمنى للسنغالي ساديو ماني، الذي حولها برأسه بشكل رائع في شباك بورنموث.

وأحرز فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34? بعد تمريرة من روبرتسون، ليتسلم فينالدوم الكرة داخل منطقة الجزاء، ويضعها من فوق حارس المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، ومن أول محاولة على المرمى، تمكن ليفربول من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 48? عن طريق صلاح، بعد تمريرة بالكعب من فيرمينو، ليسددها المصري على يمين الحارس. وحتى نهاية المباراة، حافظ ليفربول على تقدمه وشباكه النظيفة، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

هوفنهايم يقدم هدية لبايرن

وفرط بوروسيا دورتموند في تقدمه (3-0) أمام ضيفه هوفنهايم، وسمح له بالتعادل (3-3)? اول امس السبت، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وفي باقي المباريات، فاز هيرتا برلين على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ (3/0)? وهانوفر على ضيفه نورنبرج (2/0)? فيما تعادل فرايبورج مع فولفسبورج (3/3)? كما تعادل لايبزيج مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت سلبيا.