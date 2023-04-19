الميلان يتأهل على حساب نابولي في دوري أبطال أوربا

ريال مدريد يقصي تشلسي ويبلغ نصف النهائي

{ لندن (أ ف ب) – بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي الانكليزي 2-صفر الثلاثاء على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريغو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80 . وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)? فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الاربعاء الماضي في العاصمة الاسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الانكليزي او بايرن ميونيخ الالماني اللذين يلتقيان الاربعاء على ملعب أليانز أرينا” في ميونيخ إيابا (3-0) ذهابا في مانشستر.

وأضاف ريال مدريد تشلسي إلى قائمة ضحاياه الإنكليز هذا الموسم بعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً.

وكانت المواجهة بين الناديين الملكي واللندني إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج تشلسي منتصراً (1-1 و2-صفر) في طريقه الى اللقب وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز ريال مدريد ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد في طريقه الى اللقب.

ومني تشلسي بخسارته الرابعة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، فاستمرت نتائجه السلبية في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات.

لاعب وسط

وأجرى لامبارد 4 تغييرات على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالمدافعين تريفوه تشالوباه والإسباني مارك كوكوريا ولاعب الوسط كونور غالاغر والمهاجم الألماني كاي هافيرتس مكان بن تشيلويل الموقوف والسنغالي خاليدو كوليبالي المصاب ورحيم سترلينغ والبرتغالي جواو فيليكس.

في المقابل، دفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالتشكيلة ذاتها التي لعبت مباراة الذهاب في مدريد. وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة لتشلسي عندما تهيأت كرة شتتها المدافع النمسوي دافيد ألابا من أمام هافيرتس، أمام الفرنسي نغولو كانتي داخل المنطقة دون مراقبة فسددها بيسراه بجوار القائم الأيسر (11). ونجح رودريغو في منح التقدم لريال مدريد اثر هجمة مرتدة قادها بنفسه من الجهة اليمنى اثر تمريرة من ميليتاو فانطلق من منتصف الملعب كاسرا التسلل وراوغ تشالوباه وتوغل داخل المنطقة ومررها عرضية فشل بنزيمة في متابعتها داخل المرمى الخالي لكنها تهيأت أمام فينيسيوس الذي أعادها إلى مواطنه أمام المرمى فهيأها لنفسه وسددها داخله (58).

وعزز رودريغو تقدم النادي الملكي بهدف ثان رائع بعد تبادل للكرة بين أكثر من لاعب حتى مررها فينيسيوس الى الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي داخل المنطقة فتوغل متلاعبا بمودريك وهيأها الى رودريغو غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (80).

وعبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في إياب ربع النهائي الثلاثاء. وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (43)، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).

ركلة جزاء

وأهدر الفريقان ركلة جزاء عبر جيرو لميلان (22) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لنابولي (82).

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب “جوسيبي مياتسا” الأربعاء، علماً أن إنتر فاز ذهاباً 2-0. وانطلقت المباراة بهجوم ضاغط وشرس لنابولي عن طريق توغلات كفاراتسخيليا وتمركز أوسيميهن وتسديدات ماتيو بوليتانو من خارج منطقة الجزاء.

وكان نابولي يسعى إلى هدف صادم مبكر، لكن محاولته لم تنجح، فدخل ميلان في أجواء المباراة بعد نحو ربع ساعة وامتصّ اندفاع النادي الجنوبي. وظنّ “روسونيري” أن الحظّ ابتسم له عندما احتسب له حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخّل من البرتغالي ماريو روي على البرتغالي رافايل لياو، فانبرى لها جيرو لكن الحارس أليكس ميريت كان لها بالمرصاد وتصدى لتسديدته (22).

ووسط محاولات نابولي لافتتاح التسجيل، فشل الفرنسي تانغي ندومبيليه في استلام كرة عند مشارف منطقة جزاء ميلان، فوصلت إلى لياو الذي انطلق بها بهجمة مرتدة سريعة تخطى فيها ثلاثة لاعبين قبل تمريرها إلى جيرو الذي سدد في المرمى المشرّع محرزاً الهدف الأول (43). وسجّل أوسيميهن هدفاً قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة، لكنه ألغي بسبب لمسة يد على النيجيري (45+4). وفي الشوط الثاني، كاد “كفارا” أن يدرك التعادل لكنه أهدر بغرابة تسديدة أمام مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان (46).

وحاول لاعبو نابولي في أكثر من مناسبة هزّ شباك ميلان، لكن الدفاع كان عصياً على الاختراق، خصوصاً مع تألق دافيد كالابريا.

ولاحت بارقة أمل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الإنكليزي فيكايو توموري، لكن مينيان تألق بدوره وصدّ تسديدة “كفارا” وحرم نابولي من التعادل.

وأحرز أصحاب الأرض هدف تعادل متأخر برأسية جميلة وقوية من أوسيميهن، لكن الأوان كان قد فات على نابولي للعودة، وكانت بطاقة ربع النهائي من نصيب ميلان.