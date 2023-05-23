ريال سوسييداد يقترب من العودة الى دوري الابطال وخسارة جديدة لبرشلونة

سان سيباستيان (إسبانيا) (أ ف ب) – بات ريال سوسييداد قريبًا من العودة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الاولى بعد 10 سنوات، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ألميريا المنقوص 1-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل الياباني تاكيفوزا كوبو هدف المباراة الوحيد بطريقة جميلة بعدما توغل عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وسدد بيسراه كرة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى (45+4).

وجاء الهدف بعد أن أكمل ألميريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 إثر طرد مباشر للمهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريس.

ورفع الفريق الباسكي رصيده الى 68 نقطة معززًا مركزه الرابع وسيضمن التأهل الى المسابقة القارية الأم في حال تعادُل أو سقوط فياريال الخامس (60 نقطة) على أرضه ضد قادش الاربعاء.

وبعد أن ضمن برشلونة البطل وقطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو المراكز الثلاثة الاولى، يأمل سوسييداد في العودة الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014.

في المقابل، تعرض برشلونة منذ تتويجه بطلا قبل مرحلتين، لخسارته الثانية تواليا بسقوطه امام مضيفه بلد الوليد 1-3.

وكان ريال سوسييداد افسد احتفالات الفريق الكاتالوني باللقب بالفوز عليه 2-1 في عقر داره قبل ثلاثة ايام.

تقدم بلد الوليد الذي خرج موقتا من دائرة الهبوط بعد مرور اقل من دقيقتين بالنيران الصديقة عندما تابع مدافع برشلونة الدنماركي اندرياس كريستيانسن كرة رأسية استعراضية داخل شباكه اثر تمريرة عرضية.

ثم اضاف سيله لارين الهدف الثاني من ركلة جزاء اثر خطأ داخل المنطقة ارتكبه اريك غارسيا على غونسالو بلاتا(22)، قبل ان يحسم بلاتا النتيجة نهائيا في صالح فريقه باضافة الهدف الثالث (73).

ورد برشلونة بهدف شرفي لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل النهاية بست دقائق.

وعزز البولندي صدارته لترتيب الهدافين بعد ان رفع رصيده الى 22 هدفا هذا الموسم بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الالماني.

أما ألميريا الخامس عشر، فتعرض لانتكاسة في مسعاه للبقاء بين الكبار، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن أول المراكز الآمنة.

وفي مباراة أخرى، تعادل جيرونا السابع مع مضيفه سلتا فيغو الرابع عشر 1-1.

ورفعت جميع الفرق يافطات قبل انطلاق مبارياتها كتب عليها عبارة “العنصريون خارج كرة القدم” بعد توجيه اتهامات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا الاحد.

كما ظهرت عبارة “سويا ضد العنصرية” على جميع شبكات التلفزة التي بثت مباريات الثلاثاء.