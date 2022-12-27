رياضي لبناني يحل ضيفاً على النفط في بغداد ببطولة دولية

بغداد- الزمان

يلتقي فريق النفط الرياضي العراقي لكرة السلة، على قاعة الشعب للالعاب الرياضية في بغداد، ضيفه الرياضي اللبناني ضمن بطولة دولية .

. وأوقعت القرعة فريق النفط الى جانب فريق الكرامة السوري والرياض اللبناني ونادي غورغان الإيراني.من جانبه أكد خالد نجم عضو اتحاد السلة أن ابواب قاعة الشعب للالعاب الرياضية ستكون مشرعة لاستقبال الجماهير الداعمة لفريق نادي النفط الرياضي العراقي”، داعياً الجماهير العراقية لمؤازرة ممثل العراق فريق النفط في هذه البطولة المهمة.

يذكر أن نادي النفط قد تغلب على فريق الكرامة السوري في أولى مبارياته التي جرت في سوريا الإسبوع الماضي.