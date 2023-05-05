روما‭ ‬تطالب باعتذار‭ ‬فرنسي‭ ‬بعد‭ ‬إهانة‭ ‬ميلوني‭ ‬

روما‭- ‬باريس‭ -‬الزمان

‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيطالي‭ ‬الجمعة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬بتقديم‭ ‬اعتذار‭ ‬بعدم‭ ‬أثارت‭ ‬تصريحاته‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬أزمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬وروما‭. ‬وقال‭ ‬أنطونيو‭ ‬تاياني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬،‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬إهانة‭ ‬لا‭ ‬مبرّر‭ ‬لها‭ ‬ومبتذلة‭ ‬موجّهة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬صديقة‭ ‬وحليفة‮»‬‭ ‬و»عندما‭ ‬يسيء‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لشخص‭ ‬آخر‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬فإنّ‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يعتذر‮»‬‭.‬

وألغى‭ ‬تاياني‭ ‬الخميس‭ ‬زيارة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬عدّها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬دارمانان‭ ‬إنّ‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬‮«‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬حلّ‭ ‬مشاكل‭ ‬الهجرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلادها‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬توضيحاً‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تأمل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يُحدَّد‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬لزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيطالي‭. ‬وكتبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬بالإيطالية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحادثت‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬زميلي‭ ‬أنطونيو‭ ‬تاياني‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أكّدت‭ ‬له‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬تاياني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتصلت‭ ‬بي‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬مرتين‭ ‬لتعبّر‭ ‬عن‭ ‬أسفها،‭ ‬كانت‭ ‬ودودة‭ ‬جدّاً‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬التوضيحات‭ ‬التي‭ ‬قدّمتها‭ ‬باريس‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬تاياني‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬هجوم‭ ‬بارد،‭ ‬طعنة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭. ‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهلها‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومة‭ (‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭) ‬ماكرون‭ ‬لا‭ ‬يفكّرون‭ ‬مثل‭ ‬دارمانان‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة،‭ ‬لم‭ ‬ترغب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الاعتذار‭.‬