رومانوسكي تعرض على القضاء المشاركة بورش معهد دولي

بغداد – فائز جواد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي،مشاركة القضاء بورش المعهد الدولي للعدالة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان، استقبل في مبنى مكتبه رومانوسكي ،وجرى بحث دعوة القضاء للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مواضيع تخص مكافحة الإرهاب والفساد الإداري).

وكانت رومانوسكي قد وصفت لقائها مع وزير النقل رزاق محيبس بالمهم . وكتبت في تغريدة على تويتر جاء فيها (كان لي لقاء مهم للغاية مع وزير النقل ،ولاسيما ان رؤيته لمستقبل ميناء الفاو ومشاريع التنمية ملهمة)، واضافت (يمكن لهذه المشاريع ان تجلب منفعة كبيرة ليس فقط للعراق ولكن للمنطقة باعكملها وابعد من ذلك).