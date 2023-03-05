روك يشن هجوماً مضاداً على سميث في حفلة كوميدية

{ لوس انجلوس-(أ ف ب) – رد الفكاهي كريس روك أخيراً على ويل سميث السبت في عرض فكاهي من نوع “ستاند آب كوميدي” نُقل مباشرة عبر نتفليكس، بعد عام من تلقيه صفعة من الممثل أمام ملايين المشاهدين حول العالم خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار.واعتبر الفكاهي أن صفعة نجم هوليود له تنمّ عن “غضب انتقائي” على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا بينكيت سميث الحليق، قائلاً إن سميث تهجم عليه بسبب انزعاجه من خيانة زوجته له. وقال روك للجمهور خلال العرض إن “ويل سميث يمارس غضباً انتقائياً”.

وأضاف “كل من يعرف حقيقة الموضوع، يدرك أن لا علاقة لي بما حصل”، في إشارة إلى الخيانة الزوجية التي اعترفت بها بينكيت سميث. كان روك يقدم حفلة توزيع جوائز الأوسكار في هوليود في آذار من العام الماضي، عندما أطلق نكتة تطرق فيها إلى شعر بينكيت سميث الحليق، وهو وضع ناجم عن إصابتها بداء الثعلبة الذي يتسبب بتساقط الشعر. وقد صعد نجم فيلم “مَن إن بلاك” على خشبة المسرح ووجه صفعة قوية للممثل الكوميدي، قبل أن يعود إلى مقعده وينهر مقدم الحفلة.بعد بضع دقائق من هذه الواقعة، حصل سميث على جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”. واعتذر سميث لاحقاً لروك.