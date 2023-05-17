روسيا وإيران تتفقان على بدائل للممرات البحرية وقناة السويس

طهران‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

خطت‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬للالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتسريع‭ ‬إنشاء‭ ‬حلقة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬ستسرّع‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬وتتيح‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬أبرزها‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭.‬

ويعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬لجهود‭ ‬محاصرة‭ ‬البلدين‭ ‬والعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهما‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬وبعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬النقاش،‭ ‬أبرمت‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬اتفاقية‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مدينتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إيران،‭ ‬هما‭ ‬رشت‭ ‬وأستارا‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬قزوين،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬عمليا‭ ‬الربط‭ ‬التجاري‭ ‬البري‭ ‬بين‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وشمال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتأتي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬الممر‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‮»‬‭ (‬المعروف‭ ‬اختصارا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬خط‭ ‬شمال‭ ‬جنوب‮»‬‭) ‬والموقع‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والهند‭ ‬وإيران،‭ ‬ويتيح‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬برّاً‭ ‬من‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬الثانية‭ ‬مرورا‭ ‬بأراضي‭ ‬الثالثة‭.‬

وفي‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي،‭ ‬وعبر‭ ‬الاتصال‭ ‬بالفيديو‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الروسي‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإمكانات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬هائلة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وروسيا‭ ‬بل‭ ‬تصبّ‭ ‬أيضا‭ ‬لصالح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الممر‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬مفيدا‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬الشرقية‭ ‬الى‭ ‬جنوبها‭ ‬ويصل‭ ‬الى‭ ‬القوقاز‭ ‬وشمال‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬وهدف‭ ‬البلدين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لعقوبات‭ ‬تفرضها‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬أبرزها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬هو‭ ‬انجاز‭ ‬مشروع‭ ‬الممر‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب،‭ ‬وهو‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬وسكك‭ ‬الحديد‭ ‬بطول‭ ‬7200‭ ‬كيلومتر،‭ ‬تتيح‭ ‬للبضائع‭ ‬الروسية‭ ‬بلوغ‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬غربية‭ ‬وقناة‭ ‬السويس‭. ‬وتتعلّق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬توقيعها‭ ‬الأربعاء‭ ‬بإنشاء‭ ‬خط‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬بطول‭ ‬164‭ ‬كلم‭ ‬بين‭ ‬أستارا‭ ‬ورشت،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬الروسية‭ ‬برّاً‭ ‬من‭ ‬بحر‭ ‬قزوين‭ ‬شمالا،‭ ‬عبر‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية‭ ‬الى‭ ‬الموانئ‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬مثل‭ ‬بندر‭ ‬عباس‭ ‬وجابهار،‭ ‬ومنها‭ ‬شرقا‭ ‬نحو‭ ‬آسيا‭ ‬وغربا‭ ‬نحو‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وجنوبا‭ ‬نحو‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭. ‬ويمكن‭ ‬لروسيا‭ ‬بذلك‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬تقليدية‭ ‬لصادراتها‭ ‬مثل‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭ ‬والبحر‭ ‬الأسود‭ ‬وقناة‭ ‬السويس‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬‮«‬سيساعد‭ ‬ممر‭ ‬النقل‭ ‬الفريد‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬خط‭ ‬سكة‭ ‬الحديد‭ ‬رشت‭ – ‬أستارا‭ ‬جزءا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬تدفقات‭ ‬النقل‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬عبر‭ ‬الممر‭ ‬الجديد‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬كبيرة‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬تسليم‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ (‬روسيا‭) ‬إلى‭ ‬بومباي‭ (‬الهند‭) ‬سيستغرق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬أيام‭. ‬للمقارنة‭ ‬تستغرق‭ ‬الرحلة‭ ‬عبر‭ ‬الطرق‭ ‬التجارية‭ ‬التقليدية‭ ‬30‭ ‬الى‭ ‬45‭ ‬يوما‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬تبادل‭ ‬البضائع‮»‬‭ ‬سيتيحها‭ ‬إنجاز‭ ‬خط‭ ‬النقل‭ ‬هذا،‭ ‬متحدثا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬والزراعية‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬‮«‬الى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وإفريقيا‮»‬‭.‬

وتتوقع‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بخط‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬أستارا‭-‬رشت‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وكان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬توقع‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لطهران‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬لخط‭ ‬شمال‭ ‬جنوب‭ ‬عبور‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬الروسية‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‭. ‬وينظر‭ ‬خبراء‭ ‬بتشكيك‭ ‬لنجاح‭ ‬مشروع‭ ‬شمال‭ ‬جنوب‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المصالح‭ ‬السياسية‭ ‬لأطرافه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬دائما‭ ‬متطابقة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وأذربيجان‭ ‬التي‭ ‬يمرّ‭ ‬الخط‭ ‬عبر‭ ‬أراضيها‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحوالها‭. ‬لكن‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أعادت‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬بشأن‭ ‬إنجاز‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬على‭ ‬الخط‭. ‬وفرضت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وتعاني‭ ‬طهران‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬فرضت‭ ‬غالبيتها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

وسرّعت‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬وتيرة‭ ‬تقاربهما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والطاقة‭ ‬والعسكرية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تنافس‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬الغربية‭. ‬وتتهم‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬إيران‭ ‬بتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬تستخدمها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وحذّرت‭ ‬واشنطن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬يعتزمان‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭. ‬وأشار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسيرات‭ ‬إيرانية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسلمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬ونفت‭ ‬طهران‭ ‬مرارا‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإمداد‭ ‬روسيا‭ ‬أسلحة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬ضد‭ ‬كييف،‭ ‬لكنها‭ ‬أقرت‭ ‬تزويد‭ ‬موسكو‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭.‬