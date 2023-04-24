روسيا تصد هجوماً بالمسيرات الأوكرانية في القرم وقرب موسكو

‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬مسيّرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬تحطمت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬بدون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكوالإثنين‭ ‬صدّ‭ ‬‮«‬هجوم‮»‬‭ ‬بمسيّرات‭ ‬بحرية‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬ميناء‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬أسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭.‬

وقال‭ ‬ميخائيل‭ ‬رازفوجاييف‭ ‬الحاكم‭ ‬المحلّي‭ ‬للمدينة‭ ‬المعيّن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬صدّ‭ ‬محاولة‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سيباستوبول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬مسيّرة‭ (‬بحرية‭) ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭ ‬القوات‭ ‬المولجة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الميناء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬‮«‬انفجرت‭ (‬المسيّرة‭) ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصدّي‭ ‬وقع‭ ‬خارج‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬أي‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنيتها‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬لأضرار‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭.‬

والمسيّرات‭ ‬البحرية‭ ‬هي‭ ‬معدّات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الماء‭ ‬ويتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وأكد‭ ‬رازفوجاييف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدوء‭ ‬يسود‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حاليا‭. ‬كل‭ ‬القوات‭ ‬والأجهزة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جاهزية‭ ‬للقتال‮»‬‭ ‬بحال‭ ‬الحاجة‭. ‬وسيفاستوبول‭ ‬هي‭ ‬مقرّ‭ ‬أسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬التابع‭ ‬للبحرية‭ ‬الروسية‭. ‬وتعرض‭ ‬الميناء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬لسلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬روسيا‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬استخدمت‭ ‬فيها‭ ‬مسيّرات‭ ‬جوية‭ ‬وبحرية‭. ‬