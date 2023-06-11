روسيا تصد تعرضاً أوكرانياً في البحر وكييف تعلن أول مكسب في الهجوم المضاد

موسكو‭- ‬كييف‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬روسيا‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬صدت‭ ‬هجومًا‭ ‬شنته‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بواسطة‭ ‬زوارق‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬سفنها‭ ‬الحربية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بدورية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خطي‭ ‬أنابيب‭ ‬غاز‭ ‬ينقلان‭ ‬محروقات‭ ‬روسية‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬مهاجمة‭ ‬السفينة‭ ‬بريازوفي‭ ‬التابعة‭ ‬لأسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬بواسطة‭ ‬ستة‭ ‬زوارق‭ ‬مسيرة‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬السفينة‭ ‬الروسية‭ ‬تقوم‭ ‬بمهمتها‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خطي‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬ترك‭ ‬ستريم‭ ‬وبلو‭ ‬ستريم‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭.‬

ويُستخدم‭ ‬هذان‭ ‬الخطان‭ ‬لنقل‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وتمكنت‭ ‬السفينة‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ولم‭ ‬تتعرض‭ ‬لأضرار،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭ ‬الروسية‭. ‬وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬السفينة‭ ‬إيفان‭ ‬خورس‭ ‬التابعة‭ ‬لأسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬لهجوم‭ ‬بواسطة‭ ‬زوارق‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬التركية‭.‬

واوضحت‭ ‬موسكو‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬استطلاع‭ ‬أميركية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬آر‭ ‬كيو‭-‬4بي‮»‬،‭ ‬قامت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬بعمليات‭ ‬استطلاع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭.‬‮ ‬

وقعت‭ ‬عدة‭ ‬حوادث‭ ‬شملت‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬تُستخدم‭ ‬المنطقة‭ ‬أيضًا‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬غذاء‭ ‬أساسي‭ ‬للبلدان‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭.‬

و‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬استعاد‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬محققا‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬مكسب‭ ‬له‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬كييف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬ودفاعية‭ ‬مضادة‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬عملية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬وكتبت‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬اللواء‭ ‬68‭ ‬الشجعان‭ (…) ‬حرروا‭ ‬بلدة‭ ‬بلاغوداتني‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬جنودًا‭ ‬يحملون‭ ‬العلم‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مدمر‭.‬

وقال‭ ‬فاليري‭ ‬شيرشين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوحدات‭ ‬المكلفة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬تافريا‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬إن‭ ‬الاوكرانيين‭ ‬أسروا‭ ‬جنديين‭ ‬روسيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬انفصاليين‭ ‬موالين‭ ‬لموسكو‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬منطقتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وبينما‭ ‬تتحدث‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬أوكرانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬ودفاعية‭ ‬مضادة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ولن‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأنها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬صرح‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الاوكراني‭ ‬‮«‬بدأ‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الاوكرانية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المعارك‭.‬

وتبقي‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬الغموض‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬بينما‭ ‬يتحدث‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مواقعه‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بمعدات‭ ‬أرسلها‭ ‬الغرب‭. ‬وقال‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الحرب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬شنت‭ ‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬روسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تتمتع‭ ‬بتفوق‭ ‬تكتيكي‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬ليلية‭ ‬باستخدام‭ ‬معدات‭ ‬قدمها‭ ‬الغرب‭ ‬وأنظمة‭ ‬متفوقة‭ ‬للرؤية‭ ‬الليلية‮»‬‭.‬