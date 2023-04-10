روسيا تتعهد تحويل مصر مركزاً للحبوب وسفارتها تعلن عن إعاقة أمريكية لإمدادات القمح

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬​شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬الروسي‭ ‬المصري‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬روسيا‭ ‬لإعادة‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البوابة‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الدولية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬فقد‭ ‬تحركت‭ ‬روسيا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬بيانا‭ ‬كشفت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬غربي‭ ‬لتعطيل‭ ‬إمدادات‭ ‬القمح‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وأن‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإمداد‭ ‬مصر‭ ‬بالقمح‭ ‬الروسي‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الأطنان‭ ‬لتصبح‭ ‬مصر‭ ‬مركزا‭ ‬للحبوب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بل‭ ‬تم‭ ‬الإتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والجانب‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بالعملة‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬دخلت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تحالفات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تقودها‭ ‬روسيا‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الروسية‭ ‬المصرية‭ ‬زاد‭ ‬بنحو‭ ‬30‭% ‬وتجاوز‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وشمل‭ ‬التعاون‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والتمويل‭ ‬والطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والزراعة‭ ‬والعلوم‭ ‬والتعليم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬اذ‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الترويج‭ ‬للانتصارات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وشهدت‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الروسي‭ ‬لمصر‭ ‬مؤخرا‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البروتوكولات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬ويرى‭ ‬المراقبون‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬المفاعل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الضبعة‭ ‬سوف‭ ‬يعطي‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬صفقة‭ ‬سلاح‭ ‬متطورة‭ ‬لمصر‭ ‬جاء‭ ‬بضوء‭ ‬أخضر‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬حليف‭ ‬الهند‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إقدام‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬ومصر‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬جاء‭ ‬بتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتلك‭ ‬البلدان‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الروسية‭ ‬قال‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭ ‬حسين‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وروسيا‭ ‬عميقة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬حرصا‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬وأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬من‭ ‬الضبعة‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحرك‭ ‬الروسي‭ ‬للنفاذ‭ ‬إلى‭ ‬أفريقيا‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬المصرية‭ ‬بدأت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬لتحكيم‭ ‬هذا‭ ‬النفوذ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعدادها‭ ‬لإعادة‭ ‬المعونات‭ ‬العسكرية‭ ‬لمصر‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬مقابل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬كما‭ ‬عقدت‭ ‬مصر‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬أوربية‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬إلي‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محطة‭ ‬تسييل‭ ‬الغاز‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬دمياط‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أغضب‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬المعاملة‭ ‬المميزة‭ ‬لمصر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬واضحا‭ ‬داعما‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬وروسيا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬تطور‭ ‬علاقات‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهل‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القوة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لذلك‭ ‬فإنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬متوازن‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬لعبة‭ ‬التجاذبات‭ ‬الدولية‭.‬