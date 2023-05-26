روسيا‭ ‬تنقل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬وشولتس‭:‬سأتواصل‭ ‬مع‭ ‬بوتين

عقوبات‭ ‬يابانية‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬وفاغنر‭ ‬تخلي‭ ‬باخموت‭ ‬لصالح‭ ‬القوات‭ ‬النظامية‭ ‬

موسكو‭ = ‬كييف‭ ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لـ»معاودة‭ ‬التواصل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقطاع‭ ‬المحادثات‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬كولنر‭ ‬شتاد‭ ‬أنتسايغر‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬تعود‭ ‬مكالمتي‭ ‬الهاتفية‭ ‬الأخيرة‭ (‬معه‭) ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتزم‭ ‬معاودة‭ ‬التحادث‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحل‭ ‬النزاع،‭ ‬رأى‭ ‬شولتس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬البارد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحويل‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬فذلك‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬بوتين‭ ‬الإجرامية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬العكس،‭ ‬يجب‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

لكنّ‭ ‬شولتس‭ ‬رفض‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬ورأى‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أنه‭ ‬يعود‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬تحدّد‭ ‬ما‭ ‬تريده‭.‬

ونفّذت‭ ‬روسيا‭ ‬تهديداتها‭ ‬وباشرت‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروس‭ ‬المجاورة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو،‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬يجد‭ ‬فيه‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬المرتقب‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭.‬

ولوكاشنكو‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬موسكو‭ ‬الخميس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬اقليمية‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬الاسلحة‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬وصلت‭ ‬فعلا‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ربما،‭ ‬سأعود‭ ‬وأرى‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أبلغه‭ ‬الاربعاء‭ ‬بأنه‭ ‬وقع‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬نقل‭ ‬الاسلحة‭.‬

وقال‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لصحافي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬بث‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬تلغرام‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬للرئاسة‭ ‬البيلاروسية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووي‭ ‬بدأ‮»‬‭.‬

‮ ‬واعلنت‭ ‬طوكيو‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬خلال‭ ‬قمتها‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ (‬غرب‭ ‬اليابان‭) ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬هيروكازو‭ ‬ماتسونو،‭ ‬إن‭ ‬اليابان‭ ‬ستفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬تشمل‭ ‬تجميد‭ ‬أصول‭ ‬17‭ ‬مواطنا‭ ‬روسيا‭ ‬و78‭ ‬منظمة‭ ‬روسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حظر‭ ‬تصدير‭ ‬سلع‭ ‬وخدمات‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬كيانا‭ ‬روسيا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالمجمع‭ ‬الصناعي‭-‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الب‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬مجددا‭ ‬كييف‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الإدارة‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مؤكدة‭ ‬اعتراض‭ ‬كل‭ ‬الصواريخ‭ ‬وتدميرها‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬وكما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬قاذفات‭ ‬إستراتيجية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تو‭-‬95‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بحر‭ ‬قزوين‭ ‬ألقت‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬معلومات‭ ‬أولية،‭ ‬رصدت‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬المعادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كييف‭ ‬الجوي‭ ‬ودمرتها‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬إحاطتها‭ ‬الصباحية‭ ‬عن‭ ‬55‭ ‬هجوما‭ ‬جويا‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الماضي،‭ ‬36‭ ‬منها‭ ‬بواسطة‭ ‬مسيرات‭ ‬مفخخة،‭ ‬وأربعة‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬صاروخ‭ ‬إس‭-‬300‭ ‬حاجزا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬كارليفكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‮»‬‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬بحصول‭ ‬فيضان‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬المجاورة‮»‬‭.‬

لاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬بناء‭ ‬وهندسة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬تحدث‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬ليلا‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬روسي‭ ‬جديد‭ ‬بواسطة‭ ‬36‭ ‬مسيّرة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬شاهد‭ ‬ايرانية‭ ‬الصنع،‭ ‬تم‭ ‬تدميرها‭ ‬كلها‭ ‬مؤكدا‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬شك‮»‬‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اوكرانيا‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬ستنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ابواب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

واثار‭ ‬الاعلان‭ ‬انتقادات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬لوح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بامكان‭ ‬استخدامه‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭. ‬وحذرت‭ ‬المعارضة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬سفيتلانا‭ ‬تيخانوفسكايا‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬يهدد‭ ‬اوروبا‭ ‬برمتها‭.‬

وكتبت‭ ‬بالانكليزية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬حين‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية،‭ ‬فان‭ ‬غالبيتها‭ ‬توازي‭ ‬في‭ ‬قوتها‭ ‬الاسلحة‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬140‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلّحة‭ ‬الروسية‭ ‬بتسليم‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬المدمرة‭.‬

وتجري‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬بالغ‭ ‬الدقة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬خسر،‭ ‬بحسب‭ ‬الأوكرانيين،‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭.‬

وأعلن‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وزّعه‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬سحب‭ ‬وحداتنا‭ ‬من‭ ‬باخموت‭ ‬اليوم‭. ‬من‭ ‬الآن‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬مايو،‭ ‬ستعود‭ ‬غالبيتها‭ (‬الوحدات‭) ‬الى‭ ‬القواعد‭ ‬الخلفية‭. ‬سنعيد‭ ‬مواقعنا‭ ‬الى‭ ‬العسكريين،‭ ‬مع‭ ‬الذخيرة‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬ان‭ ‬رجال‭ ‬فاغنر‭ ‬سلّموا‭ ‬مواقعهم‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬في‭ ‬محيط‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جنودنا‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كييف‭ ‬تنفي‭ ‬خسارة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل‭.‬

وأقر‭ ‬بريغوجين‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬سجين‭ ‬جنّدهم‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الروسية،‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭. ‬وتراهن‭ ‬اوكرانيا‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تطويقها‭ ‬تكتيكيا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬ماليار‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العدو‭ (‬الروسي‭) ‬يحاول‭ ‬وقف‭ ‬تقدمنا‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬عبر‭ ‬نيران‭ ‬المدفعية‭. ‬يقوم‭ ‬بتعزيز‭ ‬الخطوط‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬محاولة‭ ‬ترهيب‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬بهجماتها‭ ‬الليلية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الموالية‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬ست‭ ‬مسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬