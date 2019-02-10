روسيا‭ ‬تعيد‭ ‬27‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬منتميات‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬العراق

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

نظمت‭ ‬روسيا‭ ‬الأحد‭ ‬عملية‭ ‬ترحيل‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬لأطفال‭ ‬جهاديات‭ ‬روسيات‭ ‬محكومات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬روسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬«27‭ ‬طفلا‭ ‬روسيا‭ ‬أعيدوا‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬موسكو»‭.‬

وقتل‭ ‬آباء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬«الانتصار»‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

وأكدت‭ ‬المندوبة‭ ‬الروسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬آنا‭ ‬كوزنتسوفا‭ ‬هذا‭ ‬الخبر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنها‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للانباء‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الصحافي‭ ‬لكوزنتسوفا‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬ال27‭ ‬«تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و13‭ ‬سنة،‭ ‬وهم‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬مناطق‭ ‬روسية‭ ‬مختلفة»‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصلوا‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬رامنسكوي‭ ‬قرب‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬الروسية‭. ‬وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إعادة‭ ‬30‭ ‬طفلا‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬115‭ ‬طفلا‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬العشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬وثمانية‭ ‬أطفال‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و17‭ ‬عاما،‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

ولا‭ ‬يسمح‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭ ‬للنساء‭ ‬المحكومات،‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بأطفالهن‭ ‬بعد‭ ‬بلوغهم‭ ‬سن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬خلال‭ ‬خطابه‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬لإعادة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬قالت‭ ‬الناشطة‭ ‬الشيشانية‭ ‬خيدا‭ ‬ساراتوفا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬«أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق»،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬القوقاز‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وكان‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الجهاديين،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الروسية‭. ‬واصطحب‭ ‬بعضهم‭ ‬عائلاتهم‭.‬

وصدرت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أحكام‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬أجنبي،‭ ‬كما‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬آخرين‭ ‬بالمؤبد‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬مدانات‭ ‬معظمهن‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬آسيوية‭ ‬وجمهوريات‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭.‬