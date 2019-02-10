روسيا‭ ‬تعيد‭ ‬27‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬منتميات‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬العراق

بغداد – الزمان
نظمت روسيا الأحد عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال جهاديات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية إن «27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو».
وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات من المعارك بين تنظيم داعش والقوات العراقية التي أعلنت «الانتصار» على التنظيم في نهاية العام 2017، وفق المصدر نفسه.
وأكدت المندوبة الروسية لحقوق الطفل في روسيا آنا كوزنتسوفا هذا الخبر، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الروسية للانباء.
وقال المكتب الصحافي لكوزنتسوفا إن الأطفال ال27 «تراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة، وهم يتحدرون من عشر مناطق روسية مختلفة». ومن المتوقع أن يصلوا مساء الاحد الى مطار رامنسكوي قرب موسكو في طائرة تابعة لوزارة الحالات الطارئة الروسية. وكانت روسيا أعلنت في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إعادة 30 طفلا روسيا من بغداد إلى موسكو. وفي بداية كانون الثاني/يناير، أعلن الكرملين أن 115 طفلا روسيا ما دون العشرة أعوام، وثمانية أطفال بين 11 و17 عاما، ما زالوا في العراق.
ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كانون الأول/ديسمبر خلال خطابه نصف السنوي أن العمل جار لإعادة هؤلاء الأطفال.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت الناشطة الشيشانية خيدا ساراتوفا إن هناك «أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق»، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.
وكان آلاف من الروس توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف الجهاديين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية. واصطحب بعضهم عائلاتهم.
وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.