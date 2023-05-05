روسيا‭ ‬تخلي‭ ‬18‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬تنهي‭ ‬استعدادها‭ ‬للهجوم

مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬تهدّد‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬باخموت‭ ‬لنقص‭ ‬الذخيرة

موسكو‭- ‬الزمان‭ -‬كييف‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬إخلاء‭ ‬جزئيا‭ ‬ل18‭ ‬بلدة‭ ‬تحتلها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تؤكد‭ ‬فيه‭ ‬كييف‭ ‬إنهاءها‭ ‬استعداداتها‭ ‬لشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضادّ‭ ‬وشيك‭. ‬وكتب‭ ‬يفغيني‭ ‬باليتسكي‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬والمعيّن‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كثّف‭ ‬العدو‭ ‬قصفه‭ ‬على‭ ‬البلدات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬اتُّخذ‭ ‬قرار‭ ‬بإبعاد‭ ‬الأطفال‭ ‬مع‭ ‬ذويهم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬المسنين‭ ‬والمعوقين‭ ‬ومرضى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬العدو‭ ‬ونقلهم‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬هؤلاء‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬موقتة‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬المناطق‭ ‬المعنية‭ ‬مدينة‭ ‬إنيرغودار‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭ ‬واستهدفت‭ ‬بالقصف‭ ‬مرارا‭.‬

وفي‭ ‬الخريف‭ ‬الفائت،‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسية‭ ‬عمليات‭ ‬إخلاء‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون،‭ ‬قبيل‭ ‬هجوم‭ ‬أتاح‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحتلها‭ ‬الروس‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّه‭ ‬سيسحب‭ ‬مقاتليه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت،‭ ‬مركز‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الذخيرة‭ ‬اتّهم‭ ‬الجيش‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفه‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬انسحاب‭ ‬مقاتلي‭ ‬فاغنر‭ ‬من‭ ‬باخموت‭ ‬حيث‭ ‬يحاربون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية،‭ ‬سيضع‭ ‬ذلك‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬حرج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستكمل‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬استعداداتها‭ ‬لشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّه‭ ‬بات‭ ‬وشيكاً‭. ‬ويتّهم‭ ‬بريغوجين‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الروسية‭ ‬بعدم‭ ‬إمداد‭ ‬مجموعته‭ ‬بكمية‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الذخائر‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬يعجز‭ ‬عنه‭ ‬الجيش‭ ‬النظامي‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬بريغوجين‭ ‬صعد‭ ‬هجماته‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬مقطعي‭ ‬فيديو‭ ‬نشرهما‭ ‬جهازه‭ ‬الإعلامي‭ ‬الجمعة،‭ ‬كاشفاً‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬توتر‭ ‬شديد‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المقطعين‭ ‬‮«‬كنّا‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أيار‭/‬مايو‮»‬،‭ ‬تاريخ‭ ‬احتفال‭ ‬موسكو‭ ‬بالنصر‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬1945‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬رأى‭ ‬البيروقراطيون‭ ‬العسكريون‭ ‬ذلك،‭ ‬أوقفوا‭ ‬إمدادات‭ (‬الذخيرة‭). ‬لذلك،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬سننسحب‭ ‬من‭ ‬باخموت‮»‬‭. ‬وبرّر‭ ‬بريغوجين‭ ‬قراره‭ ‬بالقول‭ ‬إنّه‭ ‬يرفض‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعاني‭ ‬رجالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذخيرة‭ ‬خسائر‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬ولا‭ ‬مبرّر‭ ‬لها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬بمغادرة‭ ‬باخموت‭. ‬سنظلّ‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ (…) ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سنذهب‭ ‬إلى‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخلفية‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬مجموعته‭ ‬ستسلّم‭ ‬مواقعها‭ ‬للجيش‭.‬

ولم‭ ‬يتّضح‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تعكس‭ ‬قراراً‭ ‬حازماً‭ ‬أو‭ ‬مجرّد‭ ‬إنذار،‭ ‬إذ‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يدلي‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬بتصريحات‭ ‬متسرّعة‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬الغضب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬عنها‭ ‬أحياناً‭.‬

ورأى‭ ‬محللون‭ ‬أنّ‭ ‬هجماته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لحضّه‭ ‬على‭ ‬التدخّل‭ ‬لصالحه‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحافيين‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬اطّلع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‮»‬،‭ ‬رافضاً‭ ‬التعليق‭ ‬عليها‭.‬

‭- ‬‮«‬أين‭ ‬قذائفي؟‮»‬‭ -‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬حادّ‭ ‬النبرة‭ ‬نُشر‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭-‬الجمعة،‭ ‬هاجم‭ ‬بريغوجين‭ ‬تحديداً‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬وهو‭ ‬يتجوّل‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬‮«‬إنّهم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬فاغنر،‭ ‬لقد‭ ‬قُتلوا‭ ‬اليوم‭ ‬حتّى‭ ‬تتمكّنا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تسمنا‭ ‬خلف‭ ‬مكتبيكما‭!‬‮»‬‭.‬

وصاح‭ ‬بغضب‭ ‬مخاطبا‭ ‬شويغو‭ ‬وغيراسيموف‭ ‬‮«‬أين‭ ‬قذائفي‭ ‬اللعينة؟‭!‬‮»‬‭.‬

وتكبّدت‭ ‬فاغنر‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬محاولتها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬باخموت‭.‬