روسيا‭ ‬تحتجز‭ ‬عارضة‭ ‬بيلاروسية‭ ‬تدعي‭ ‬حيازتها‭ ‬أسراراً‭ ‬عن‭ ‬ترامب

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الجمعة‭ ‬عارضة‭ ‬بيلاروسية‭ ‬زعمت‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬تواطؤ‭ ‬روسي‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬“جرها”‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الترانزيت‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬أثناء‭ ‬ترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محاميها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتحتجز‭ ‬العارضة‭ ‬أناستازيا‭ ‬فاشوكيفيتش‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬موسكو‭ ‬بعد‭ ‬اعتقالها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬زملائها‭ ‬في‭ ‬المطار‭. ‬ووصلت‭ ‬العارضة‭ ‬وزملاؤها‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رحلتهم‭ ‬سلطات‭ ‬تايلاند‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬بعد‭ ‬سجنهم‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬“دورة‭ ‬تدريب‭ ‬جنسية”‭. ‬ووصف‭ ‬محامي‭ ‬روسي‭ ‬يمثل‭ ‬فاشوكيفيتش‭ ‬اعتقالها‭ ‬بأنه‭ ‬“فضيحة‭ ‬دولية”‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬“لم‭ ‬ترتكب‭ ‬أية‭ ‬جريمة”‭ ‬وكانت‭ ‬تعتزم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروسيا‭. ‬وأضاف‭ ‬المحامي‭ ‬ديمتري‭ ‬زاتسارينسكي‭ ‬أنه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬“فإن‭ ‬موظفين‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اقتادوها‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الترانزيت‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية”‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬موظفاً‭ ‬بملابس‭ ‬مدنية‭ ‬“جرها‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الترانزيت”‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬رسمية‭.‬

وأدينت‭ ‬فاشوكيفيتش‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضت‭ ‬نحو‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬عقب‭ ‬اعتقالها‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬باتايا‭.‬

واعترفت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الدعارة‭ ‬والتجمع‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭.‬

وكانت‭ ‬فاشوكيفيتش‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬يقودها‭ ‬الروسي‭ ‬اليكس‭ ‬كيريلوف‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬أنه‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الإغواء‭.‬

وكانت‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬تايلاند‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثارت‭ ‬فضيحة‭ ‬سياسية‭ ‬عندما‭ ‬نشرت‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يظهر‭ ‬الملياردير‭ ‬الروسي‭ ‬أوليغ‭ ‬ديريباسكا‭ ‬ونائب‭ ‬نافذ‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬يخت‭.‬

ورفع‭ ‬ضدها‭ ‬ديريباسكا‭ ‬قضية‭ ‬يتهمها‭ ‬فيها‭ ‬بالتطفل‭ ‬على‭ ‬خصوصيته‭.‬

وأثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬زعمت‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬2016‭ ‬وطالبت‭ ‬بمساعدة‭ ‬أميركية‭ ‬خشية‭ ‬ملاحقتها‭ ‬قضائيا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وقالت‭ ‬فاشوكيفيتش‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬تم‭ ‬ترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬عبر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ولم‭ ‬يواجهوا‭ ‬أية‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬كييف‭.‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬مواطنين‭ ‬روس‭ ‬وبيلاروسيين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيرميتيفو‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬من‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬مستمر‭ ‬ب”الدعارة”‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬رجلين‭ ‬وامرأتين‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭.‬