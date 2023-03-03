روسيا‭:‬السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬لحائز‭ ‬نوبل‭ ‬

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مينسك‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬الناشط‭ ‬أليس‭ ‬بيالياتسكي‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ويعدّ‭ ‬شخصية‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭. ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬فياسنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬المتعاونَين‭ ‬مع‭ ‬بالياتسكي،‭ ‬اللذين‭ ‬اعتُقلا‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬وحوكما‭ ‬إلى‭ ‬جانبه،‭ ‬وهما‭ ‬فلانتين‭ ‬ستيفانوفيتش‭ ‬وفلاديمير‭ ‬لابكوفيتش،‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬وسبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬أما‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬دميتري‭ ‬سولوفييف‭ ‬الذي‭ ‬حوكم‭ ‬غيابياً‭ ‬لوجوده‭ ‬في‭ ‬بولندا،‭ ‬فحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬كذلك،‭ ‬غرّموا‭ ‬جميعاً‭ ‬بمبلغ‭ ‬185‭ ‬ألف‭ ‬روبل‭ ‬بيلاروسي‭ (‬69‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭). ‬ووصفت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬المحاكمة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مهزلة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬أليس‭ ‬بيالياتسكي‭ ‬وفلانتين‭ ‬ستيفانوفيتش‭ ‬وفلاديمير‭ ‬لابكوفيتش،‭ ‬حكم‭ ‬عليهم‭ ‬اليوم‭ ‬بالسجن‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬التزامهم‭ ‬حقوق‭ ‬وكرامة‭ ‬وحرية‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‮»‬‭. ‬وشجبت‭ ‬‮«‬الاتهام‭ ‬والإجراء‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مهزلة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البولندية‭ ‬ماتيوش‭ ‬مورافيتسكي‭ ‬الحكم‭ ‬بـ»الشائن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬قرار‭ ‬شائن‭ ‬آخر‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬بيلاروسية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬السلطات‭ (‬البيلاروسية‭) ‬مراراً‭ ‬إسكاته‭ ‬لكن‭ ‬أليس‭ ‬بيالياتسكي‭ ‬لم‭ ‬يتخلّ‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كفاحه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديموقراطية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬ندّدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المانحة‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬الجمعة‭ ‬بالحكم‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬الدوافع‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬ضد‭ ‬بيالياتسكي‭. ‬كذلك،‭ ‬استنكرت‭ ‬فرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬الحكم‭ ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬القمع‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬السلطات‭ ‬البيلاروسية‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المزورة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2020‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭.‬

هذا‭ ‬الحكم‭ ‬الصارم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحاكمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الناشطين‭ ‬والصحافيين‭ ‬والمعارضين‭ ‬الذين‭ ‬يتعرّضون‭ ‬للقمع‭ ‬منذ‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2020‭.‬

فقد‭ ‬قمعت‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬والمتهم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬عبر‭ ‬القيام‭ ‬بآلاف‭ ‬الاعتقالات‭ ‬وحالات‭ ‬التعذيب‭ ‬فيما‭ ‬قُتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وأُصدرت‭ ‬أحكام‭ ‬قاسية‭ ‬واعتُمد‭ ‬النفي‭ ‬القسري‭.‬

وكان‭ ‬بيالياتسكي‭ ‬حاز‭ ‬الخريف‭ ‬الماضي‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬مع‭ ‬منظّمتين‭ ‬مدافعتَين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هما‭ ‬‮«‬ميموريال‮»‬‭ (‬روسيا‭) ‬ومركز‭ ‬الحريات‭ ‬المدنية‭ (‬أوكرانيا‭).‬

وأسس‭ ‬الناشط‭ ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬فياسنا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬لسنوات،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬رئيسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النظام‭ ‬الاستبدادي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1994‭.‬