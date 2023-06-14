روسيا:قانون يمنع تغيير الجنس

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬وافق‭ ‬النواب‭ ‬الروس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬أولى،‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يمنع‭ ‬تغيير‭ ‬الجنس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬جديد‭ ‬الى‭ ‬تشديد‭ ‬الكرملين‭ ‬التوجه‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الروسي‭ (‬دوما‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬حظراً‭ ‬شاملاً‭ ‬على‭ ‬التدخلات‭ ‬الطبية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الجنس،‭ ‬وتسجيل‭ ‬التغييرات‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬طبي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويلحظ‭ ‬النص‭ ‬استثناءات‭ ‬تسمح‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬‮«‬التشوهات‭ ‬الخلقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الأعضاء‭ ‬التناسلية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭.‬‮ ‬‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬الطبية‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭.‬‮ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وقال‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانونهم‭ ‬‮«‬حالياً،‭ ‬تشهد‭ ‬روسيا‭ ‬صناعة‭ ‬متطورة‭ ‬لتغيير‭ ‬الجنس‭ ‬تشمل‭ ‬أطباء‭ ‬غير‭ ‬نزيهين‭ ‬وعلماء‭ ‬نفس‭ ‬وشبكة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‭ ‬ونشطائه‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬النواب‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يقودون‭ ‬نشاطهم‭ ‬المدمر‭ ‬ضد‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‮»‬،‭ ‬مردّدين‭ ‬خطابا‭ ‬وصم‭ ‬دوائر‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬تَقدّم‭ ‬به‭ ‬رؤساء‭ ‬الكتل‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أنه‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬الدستور‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القيم‭ ‬العائلية‭ ‬التقليدية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬ويحدد‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬ارتباط‭ ‬بين‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬بيوتر‭ ‬تولستوي،‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬صوغ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بقيمها‭ ‬الثقافية،‭ ‬وأسسها‭ ‬التقليدية‭ ‬لأحفادنا،‭ ‬ونضع‭ ‬حاجزًا‭ ‬لمنع‭ ‬دخول‭ ‬ايديولوجية‭ ‬الغرب‭ ‬المعادية‭ ‬للأسرة‮»‬‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬حقًا‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬رجالنا‭ ‬الذين‭ ‬يدافعون‭ ‬حاليًا‭ ‬عن‭ ‬شرف‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حياتهم‭ (‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬من‭ ‬العودة‭ ‬ورؤية‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬تغيّرت،‭ ‬وأن‭ ‬تضحياتهم‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‮»‬‭.‬

وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تزيد‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬مع‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬وتيرة‭ ‬الترويج‭ ‬لسياسة‭ ‬محافظةٍ‭ ‬أخلاقياً،‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬القيم‭ ‬التقليدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصويرها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬منحطة‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬يمنع‭ ‬القانون‭ ‬الروسي‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭ ‬للمثلية،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬غامض‭ ‬يمنح‭ ‬السلطات‭ ‬هامشاً‭ ‬واسعًا‭ ‬لناحية‭ ‬التطبيق‭.‬