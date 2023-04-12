روسيا:تجريب صاروخ عابر للقارات من منظومة أرضية متحركة

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬لإطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬‮«‬متقدم‮»‬‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬اتفاق‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طاقما‭ ‬قتاليا‭ ‬أطلق‭ ‬بنجاح‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬عابرا‭ ‬للقارات‭ (‬آي‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬ام‭) ‬من‭ ‬نظام‭ ‬صاروخي‭ ‬أرضي‭ ‬متحرك‮»‬‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬كابوستين‭ ‬يار‭ ‬الثلاثاء‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرأس‭ ‬الحربي‭ ‬للصاروخ‭ ‬ضرب‭ ‬هدفا‭ ‬وهميا‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التدريب‭ ‬‮ ‬ساري‭ ‬شاجان‭ (‬كازاخستان‭) ‬بدقة‭ ‬محددة‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أطلق‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تحذيرات‭ ‬مبطنة‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬هناك‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬روسيا‭ ‬للخطر‭.‬

وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستعلق‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬ستارت‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اتفقت‭ ‬بموجبها‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخزونات‭ ‬النووية‭ ‬والخضوع‭ ‬لعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬متبادلة‭.‬‮ ‬

وقبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬سينشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المجاورة‭ ‬والحليفة‭ ‬بيلاروس،‭ ‬لتبلغ‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬بذلك‭ ‬عتبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬‮ ‬

ودان‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الإعلانين‭.‬

ولم‭ ‬تحدد‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬نوع‭ ‬الصاروخ‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لكنها‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اختبار‭ ‬معدات‭ ‬قتالية‭ ‬متطورة‭ ‬لصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬الإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬سمحت‭ ‬بإثبات‭ ‬صحة‭ ‬دائرة‭ ‬التصميم‭ ‬والحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬جديدة‭ ‬للصواريخ‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬إن‭ ‬نوعا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات‭ ‬سينشر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬معلومات‭ ‬أميركية‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬جديدة‭ ‬أخفقت‭.‬

والصاروخ‭ ‬‮«‬سارمات‮»‬‭- ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬المحللون‭ ‬الغربيون‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ساتان‭ ‬2‮»‬‭ (‬الشيطان‭ ‬2‭) ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭ ‬متعددة‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بوتين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقهر‮»‬‭.‬