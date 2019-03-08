روحي فتوح القيادي في حركة فتح لـ (الزمان): الخطوة الأولى بدأت في تنفيذ صفقة القرن

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬روحي‭ ‬فتوح‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لمؤسسة‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطوة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬صفقه‭ ‬القرن‭ ‬وان‭ ‬زيارة‭ ‬مبعوثي‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬التسويه‭ ‬بالشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وصيون‭ ‬جرينبلات‭ ‬مبعوث‭ ‬ترامب‭ ‬للمفاوضات‭ ‬الدولية‭ ‬وبراين‭ ‬هوك‭ ‬مبعوث‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬لملف‭ ‬مواجهة‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجى‭ ‬وتركيا‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬التنسيق‭ ‬لمواجهة‭ ‬النفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬فى‭ ‬المنطقة،‭ ‬فى‭ ‬مقابل‭ ‬تطبيع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وخاصة‭ ‬الدول‭ ‬الخليجيه‭ ‬لعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬الان‭ ‬وقال‭ ‬طارق‭ ‬فهمى‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬والخبير‭ ‬فى‭ ‬الشأن‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬عربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬سلطنه‭ ‬عمان‭ ‬استبقت‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬الموحد‭ ‬ودشنت‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬المبادرة‭ ‬العربيه‭ ‬الخاصه‭ ‬بالتطبيع‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬مقابل‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الاراضى‭ ‬المحتلة‭ ‬واعترافها‭ ‬بحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬سوف‭ ‬يواجهها‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبله‭ ‬وهو‭ ‬يعنى‭ ‬عدم‭ ‬تغيير‭ ‬الموقف‭ ‬الاسرائيلى،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬الامريكيه‭ ‬صفقه‭ ‬القرن‭ ‬فى‭ ‬ابريل‭ ‬القادم‭ ‬،وحذر‭ ‬فهمى‭ ‬من‭ ‬تعيين‭ ‬موسى‭ ‬كاتس‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقته‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬معناه‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬سيتولى‭ ‬هندسه‭ ‬العلاقات‭ ‬العربيه‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬وهو‭ ‬مايعنى‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬تخطط‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الاقتصادى‭ ‬او‭ ‬التعاون‭ ‬الاقليمى‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬كبديل‭ ‬للسلام‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الحكومه‭ ‬المصريه‭ ‬بدأت‭ ‬تستعد‭ ‬بالفعل‭ ‬لمواجهه‭ ‬مطالبات‭ ‬اسرائيل‭ ‬بأملاكها‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المطالبة‭ ‬بتعويضات‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬والبترول‭ ‬الذى‭ ‬استولت‭ ‬عليه‭ ‬اسرائيل‭ ‬اثناء‭ ‬احتلالها‭ ‬لسيناء‭.‬

وكذلك‭ ‬تعويضات‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬التى‭ ‬نهبتها‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنطقه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعويضات‭ ‬عن‭ ‬اغلاق‭ ‬قناه‭ ‬السويس‭ ‬التى‭ ‬اغلقت‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬وتعويضات‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التى‭ ‬ارتكبتها‭ ‬ضد‭ ‬الاسرى‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعويضات‭ ‬لاهالى‭ ‬الاطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلتهم‭ ‬اسرائيل‭ ‬فى‭ ‬مدرسة‭ ‬بحر‭ ‬البقر‭ ‬وتعويضات‭ ‬عن‭ ‬تدميرها‭ ‬مصنع‭ ‬ابو‭ ‬زعبل‭ ‬اثناء‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬وتعويضات‭ ‬عن‭ ‬اسقاطها‭ ‬الطائرة‭ ‬المصرية‭ ‬المدنية‭ ‬فوق‭ ‬سيناء‭ ‬والتى‭ ‬كانت‭ ‬تستقلها‭ ‬الاعلاميه‭ ‬سلوى‭ ‬حجازى‭ ‬فيما‭ ‬قدر‭ ‬الخبير‭ ‬الاثرى‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬ريمان‭ ‬مانهبته‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬موقعا‭ ‬اثريا‭ ‬اثناء‭ ‬احتلالها‭ ‬لسيناء‭ ‬بتريليون‭ ‬دولار‭ ‬بينما‭ ‬قدّر‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬رمضان‭ ‬ابو‭ ‬العلا‭ ‬استاذ‭ ‬هندسه‭ ‬البترول‭ ‬بجامعه‭ ‬الاسكندريه‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنه‭ ‬الشعبيه‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬مصر‭ ‬البتروليه‭ ‬كميه‭ ‬البترول‭ ‬التى‭ ‬سحبتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬اثناء‭ ‬احتلالها‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬من‭ ‬279‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬وهو‭ ‬مايعادل‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ .‬