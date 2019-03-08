روحي فتوح القيادي في حركة فتح لـ (الزمان): الخطوة الأولى بدأت في تنفيذ صفقة القرن

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان عقب انتهاء المؤتمر الثاني عشر لمؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة ان الولايات المتحده بدأت بالفعل تنفيذ الخطوة الاولى من صفقه القرن وان زيارة مبعوثي الرئيس الامريكى جاريد كوشنر صهر الرئيس المسؤول عن ملف التسويه بالشرق الاوسط وصيون جرينبلات مبعوث ترامب للمفاوضات الدولية وبراين هوك مبعوث الرئيس الامريكى لملف مواجهة ايران الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجى وتركيا كانت تهدف فى المقام الاول الى التنسيق لمواجهة النفوذ الايراني فى المنطقة، فى مقابل تطبيع دول المنطقة وخاصة الدول الخليجيه لعلاقاتها مع اسرائيل فيما حذر عدد من المحللين السياسيين من بحث التطبيع مع اسرائيل الان وقال طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير فى الشأن الاسرائيلى انّ هناك دولا عربية وعلى رأسها سلطنه عمان استبقت الموقف العربي الموحد ودشنت علاقات مع اسرائيل ،واضاف ان المبادرة العربيه الخاصه بالتطبيع مع اسرائيل مقابل انسحابها من الاراضى المحتلة واعترافها بحقوق الشعب الفلسطينى سوف يواجهها فى الانتخابات المقبله وهو يعنى عدم تغيير الموقف الاسرائيلى، فضلا عن اعلان الحكومة الامريكيه صفقه القرن فى ابريل القادم ،وحذر فهمى من تعيين موسى كاتس وزيرا للخارجية الاسرائيلية بصورة مؤقته لان هذا الامر معناه ان هذا الرجل سيتولى هندسه العلاقات العربيه الاسرائيليه وهو مايعنى ان اسرائيل تخطط لتحقيق السلام الاقتصادى او التعاون الاقليمى مع الدول العربيه كبديل للسلام السياسى فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصه ان الحكومه المصريه بدأت تستعد بالفعل لمواجهه مطالبات اسرائيل بأملاكها فى مصر فى اطار تنفيذ صفقة القرن من خلال المطالبة بتعويضات عن الغاز والبترول الذى استولت عليه اسرائيل اثناء احتلالها لسيناء.
وكذلك تعويضات عن الآثار التى نهبتها من تلك المنطقه فضلا عن تعويضات عن اغلاق قناه السويس التى اغلقت لمدة 8 سنوات وتعويضات عن جرائم الحرب التى ارتكبتها ضد الاسرى المصريين على مدار 8 سنوات فضلا عن التعويضات لاهالى الاطفال الذين قتلتهم اسرائيل فى مدرسة بحر البقر وتعويضات عن تدميرها مصنع ابو زعبل اثناء حرب الاستنزاف وتعويضات عن اسقاطها الطائرة المصرية المدنية فوق سيناء والتى كانت تستقلها الاعلاميه سلوى حجازى فيما قدر الخبير الاثرى د / عبد الرحيم ريمان مانهبته اسرائيل من 32 موقعا اثريا اثناء احتلالها لسيناء بتريليون دولار بينما قدّر د / رمضان ابو العلا استاذ هندسه البترول بجامعه الاسكندريه ورئيس اللجنه الشعبيه للدفاع عن حقوق مصر البتروليه كميه البترول التى سحبتها اسرائيل من سيناء اثناء احتلالها لها بما يعادل من 279 مليون برميل نفط و 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو مايعادل 12 مليار دولار .