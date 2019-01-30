بريطانيا تبدي الرغبة بمساندة العراق في تعزيز النمو

روحاني: طهران تواجه صعوبات إقتصادية قاسية بسبب الضغوطات الأمريكية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

طهران – رزاق نامقي

كشف الرئيس الإيرانى حسن روحاني عن إن بلاده تواجه صعوبات اقتصادية لم تمر بها منذ 40 عاما بسبب الضغوطات الامريكية على طهران . وقال روحاني في تصريح امس ان (البلاد تواجه أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما), وأضاف ان (مشكلاتنا سببها هو الضغط من أمريكا وأتباعهاولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التى تقوم بواجبها). بدوره اكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه إن بلاده لديها مجموعة من الخطط لزيادة إيرادات الخام بمقدار 20 مليار دولار.

وقال زنكنة ان (هناك مجموعة من الخطط لزيادة إيرادات الخام بنحو 20 مليار دولار دون ان يحدد الحقول المستهدف تطويرها).

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني الماضي .

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط من ايران بالكامل.

مساندة جهود

الى ذلك ابدى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية اليستر بيرت رغبة بلاده بمساندة العراق بملف النمو الاقتصادي .

وقال بيان امس ان (رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل بيرت وبحثا مساندة جهود الحكومة بتعزيز حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي).

وأكد عبد المهدي (اعتزاز الحكومة بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الارهاب والحرب ضد داعش).

مشيرا إلى (رغبة العراق بتوسيع التعاون الاقتصادي مع بريطانيا بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من خطط ومشاريع الاعمار).

وجدد بيرت (دعم بلاده للحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات المشتركة). كما حث عبد المهدي خلال لقائه بوفد البنك الدولي برئاسة مرزة حسن الى المساهمة في حل مشكلات السكن .وقال مكتبه في بيان إن (عبد المهدي ووفد البنك ناقشا توجهات الحكومة العراقية نحو الاعمار وحل مشاكل السكن وسبل تنشيط الاقتصاد العراقي). وفي تطور لاحق شدد رئيسا الجمهورية والوزراء على ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين. وقال بيان امس ان (رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل عبد المهدي واستعراضا خلال اللقاء الأوضاع الاقليمية والدولية وآخر المستجدات السياسية وتأثيراتها على الساحة العراقية), لافتا الى ان (الجانبين اكدا اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين), واوضح البيان ان (الطرفين شددا ايضا على ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين بانتهاج الحوار البنّاء والتواصل المستمر وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد).

تطوير علاقات

كما ناقش صالح مع المبعوث الرئاسي الكوري الخاص هان بيونغ دو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ونموها.

واوضح البيان ان (صالح دعا خلال اللقاء الى أهمية المشاركة الفاعلة للشركات ورجال الأعمال الكوريين للاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والصناعة وإعمار وبناء المدن المحررة وبقية المناطق الأخرى). من جانبه , جدد بيونغ دو (وقوف بلاده الى جانب العراق ورغبتها الجادة بتعزيز العلاقات بين البلدين والاستعداد للاسهام بحركة البناء والاعمار في مختلف الصعد بما يعزز نهوض العراق وازدهاره).