روحاني: الوضع الآن غير موات لإجراء محادثات والمقاومة خيارنا الوحيد

طهران – رزاق نامقي

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله في ساعة متأخرة يوم الاثنين إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله ان (الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق الاثنين إن إيران ستواجه (قوة هائلة) إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن. وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران (عندما يكونون مستعدين). تفاصيل ص . 4

وحثت إيران الولايات المتحدة الاثنين إلى التحدث معها باحترام وليس بالتهديد بالحرب وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران في تغريدة أثارت القلق بشأن احتمال نشوب حرب بين البلدين. لكن وفي مؤشر عن مواجهة تختمر بين الطرفين بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في 2015 أعلنت طهران أنها رفعت مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله. وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في التوتر بين واشنطن وحلفائها العرب بالخليج من جهة وبين طهران ووكلائها بالمنطقة من جانب آخر. وقال ترامب على تويتر يوم الأحد (إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا).

ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه بتويتر قائلا (لا تهددوا إيرانيا أبدا. جربوا الاحترام فهو أفضل)!.

وكان ظريف الذي تعلم في الولايات المتحدة أثنى على ترامب بشأن تصريحات سابقة بدت اعتراضا من ترامب على الصقور داخل إدارته الذين كانوا يشجعون على الدخول في صدام. وقال ظريف إن الرئيس ترامب (يستنكر بحق ’المجمع العسكري- الصناعي‘ الذي يدفع الولايات المتحدة لحروب إلى الأبد).

لكنه قال إن ترامب سمح لبعض مساعديه بقيادة مستشار الأمن القومي جون بولتون (بتدمير الدبلوماسية).

وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.