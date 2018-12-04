روحاني‭ ‬يهدد‭ ‬بمنع‭ ‬بيع‭ ‬نفط‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬العالم

واشنطن‭ ‬تدعم‭ ‬طلب‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬ايران‭ ‬الصاروخية

طهران‭ ‬‭- ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬وجدد‭ ‬تهديده‭ ‬بمنع‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬نفط‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سمنان‭ ‬ونقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬“على‭ ‬أميركا‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ …‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني”‭. ‬وأضاف‭ ‬“إذا‭ ‬حاولت‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ … ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬أي‭ ‬نفط‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬الفارسي”‭. ‬وتتوعد‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينات‭ ‬بفرض‭ ‬حصار‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ضغوط‭ ‬دولية‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬تهديدها‭. ‬وأعادت‭ ‬واشنطن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ومنها‭ ‬حظر‭ ‬نفطي،‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬التاريخي‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭.‬

وهددت‭ ‬واشنطن‭ ‬بوقف‭ ‬مبيعات‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬لكنها‭ ‬منحت‭ ‬إعفاءات‭ ‬مؤقتة‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭.‬

وكان‭ ‬روحاني‭ ‬هدد‭ ‬بإغلاق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬عندما‭ ‬وجه‭ ‬تحذيرا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقلل‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬التداعيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للعقوبات‭ ‬واتهم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بتضخيم‭ ‬مشكلات‭ ‬الدولة‭. ‬وقال‭ ‬أمام‭ ‬الحشود‭ ‬“لا‭ ‬تضخم‭ ‬مرتفعا‭ ‬ولا‭ ‬نسبة‭ ‬بطالة‭ ‬عالية‭ ‬ستهددنا‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬قول‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الصحف”‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬حول‭ ‬أرقام‭ ‬التضخم‭ ‬فإن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ارتفعت‭ ‬56‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وأقر‭ ‬روحاني‭ ‬بوجود‭ ‬“بعض‭ ‬المشكلات”‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬مواجهتها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬الجديدة‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستواصل‭ ‬الدعم‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬وسترفع‭ ‬أجور‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭. ‬فيما‭ ‬طلبت‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬الإثنين‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامهما‭ ‬إيران‭ ‬باختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬دبلوماسيين‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭. ‬وقالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬التجربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإيرانية‭ ‬السبت‭ ‬انتهاك‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭. ‬ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬فرنسا‭ ‬إنها‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬اعتبر‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنها‭ ‬“استفزازية‭ ‬ومزعزعة‭ ‬للاستقرار”‭ ‬و”لا‭ ‬تمتثل”‭ ‬لقرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬2231‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭. ‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأنها‭ ‬“استفزازية‭ ‬وذات‭ ‬طبيعة‭ ‬تهديدية‭ ‬ومناقضة”‭ ‬للقرار‭ ‬الأممي،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف”‭.‬