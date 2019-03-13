روحاني‭ ‬يلتقي‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬النجف

إسرائيل كشفت وحدة لحزب لله يترأسها قيادي كان مسجوناً في العراق
القدس – ا ف ب – النجف – الزمان
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف الأربعاء آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني، خصوصا بعدما رفض السيستاني من قبل استقبال سلفه احمدي نجاد. في العام 2014، أصدر السيستاني فتوى الجهادي الكفائي (الجزئي)، داعيا إلى حمل السلاح في وجه تنظيم داعش الذي كان على أعتاب بغداد حينها. وبذلك، تشكلت قوات الحشد الشعبي التي انضم إليها مدنيون، وأيضا فصائل شيعية ممولة ومدعومة من إيران.
وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، إن الأخير التقى قبل ظهر أمس، «الرئيس الإيراني حسن الروحاني والوفد المرافق له، وشرح الرئيس الضيف لسماحته (السيستاني) جانباً من نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وما تمّ التوصل اليه معهم في اطار تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين».
وأبدى السيستاني، وفقاً للبيان، «ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مشيراً إلى أن «الحرب المصيرية التي خاضها الشعب العراقي لدحر العدوان الداعشي، مذكّراً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الابطال في الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها، ومنوهاً بدور الاصدقاء في تحقيق ذلك». وأشار أيضاً إلى «أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة، وهي مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية»، مبدياً أمله أن «تحقق الحكومة العراقية تقدماً مقبولاً في هذه المجالات». وبعد انتهاء المعارك، أصبحت تلك القوات تحت إمرة القوات الأمنية النظامية، ووصل بعض قدامى المقاتلين الموالين لإيران إلى البرلمان. ويؤكد السيستاني مرارا رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون العراقية. وتربط إيران اليوم علاقات وثيقة ومعقدة بالعراق في الوقت نفسه، وتحظى بنفوذ واسع النطاق أيضا، وتعتبر أيضا ثاني أكبر شريك تجاري للعراق. وخاض البلدان حربا دامية استمرت ثمانية أعوام بين 1980 و1988، لكن تأثير إيران السياسي تنامى في العراق بعدما أطاح الاجتياح الأميركي في العام 2003 بنظام صدام حسين. وفي منطقة منقسمة بين مؤيدين للولايات المتحدة وموالين لإيران، تلعب بغداد دورا متوازنا صعبا كحليف للبلدين المتعاديين بالرغم من ان الطواقم المتنفذة تميل اكثر نحو طهران .
وبعد لقائه بنظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أصبح روحاني أول رئيس إيراني يلتقي السيستاني، الذي رفض في العام 2013 استقبال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونادرا ما يلتقي السيستاني الذي يعتبر مرجعا لعدد كبير من المسلمين الشيعة حول العالم، ويعتبر رأس حوزة النجف في مقابل حوزة قم الإيرانية، مسؤولين إيرانيين أو يعلق على الشؤون الداخلية لطهران فيماأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه كشف وحدة أقامها حزب الله مؤخرا عبر خط وقف اطلاق النار في مرتفعات الجولان السورية يرأسها قيادي سابق كان مسجونا في العراق لضلوعه في هجوم على القوات الأميركية. وبعد استعادة قوات الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على غالبية مناطق جنوب سوريا بمساندة من روسيا وإيران الداعمة لحزب الله، تخشى إسرائيل تشكيل جبهة تنشط ضدها في تلك المنطقة. ويدعم حزب الله أيضا قوات الرئيس السوري في النزاع. وقالت إسرائيل إن الوحدة الجديدة التي وصفتها بـ»الخطة السرية» لحزب الله، تم إنشاؤها «لمحاولة إعادة انشاء وتموضع وحدة سرية لتكون قادرة على العمل ضد إسرائيل» وفق ما نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على تويتر.
وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «لن نسمح لحزب الله أن يقيم بنية تحتية إرهابية في الجولان قادرة على ضرب مدنيين إسرائيليين».
وأضاف «نحمل النظام السوري مسؤولية أي شيء يحصل داخل سوريا ويستهدف إسرائيل».
وقال الجيش إن الوحدة لا تزال في مرحلة التأسيس والتجنيد ولم تبدأ عملياتها بعد. وأضاف أنها برئاسة القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق.
في 2012 أفرج عن دقدوق من سجن في العراق لنقص الأدلة بشأن ضلوعه في التخطيط لقتل خمسة جنود أميركيين في مدينة كربلاء العراقية.
وكان ألقي القبض عليه في 2007 للاشتباه بأنه خطط لمداهمة أدت إلى مقتل الجنود الخمسة.
واعتقلته القوات الأميركية إلى حين تسليمه لمسؤولين عراقيين في كانون الأول/ديسمبر 2011.