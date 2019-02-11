روحاني‭ ‬يعد‭ ‬بدحر‭ ‬المؤامرة‭… ‬والحرس‭ ‬الثوري‭: ‬سنمحو‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وحيفا‭ ‬

اضافة‭ ( ‬تسقط‭ ‬انكلترا‭) ‬لشعارات‭ ‬الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬طهران

طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬قائد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬ستمحو‭ ‬مدناً‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬إذا‭ ‬شنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬يد‭ ‬الله‭ ‬جواني‭ ‬مساعد‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬الاربعين‭ ‬امس‭ ‬“لا‭ ‬تملك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الشجاعة‭ ‬لإطلاق‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة‭ ‬علينا‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬إمكانياتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬والعسكرية‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬هاجمونا‭ ‬فسنمحو‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وحيفا‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الأرض”‭. ‬وتمتلك‭ ‬ايران‭ ‬

حزمة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬والكورية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مدياتها‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬وجنوب‭ ‬اوروبا‭ ‬ووسطها‭ ‬ايضا‭ .‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬«المؤامرة»‭ ‬الأميركية‭ ‬ضد‭ ‬بلاده‭ ‬مصيرها‭ ‬الفشل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬لانتصار‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬احتفلت‭ ‬بها‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭. ‬ورغم‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬تعتبر‭ ‬مباركة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الجفاف،‭ ‬تجمعت‭ ‬حشود‭ ‬لا‭ ‬تُحصى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬حول‭ ‬ساحة‭ ‬ساحة‭ ‬أزادي‭ ‬(الحرية)‭.‬

وبعدما‭ ‬دان‭ ‬«مؤامرة»‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و»الصهاينة»‭ ‬والدول‭ ‬«الرجعية»‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضد‭ ‬بلده،‭ ‬قال‭ ‬روحاني‭ ‬إن‭ ‬«وجود‭ ‬الشعب‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شوارع‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬أبدا‭ ‬أهدافه‭ ‬الشيطانية»‭.‬

ومنذ‭ ‬الصباح،‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬المزينة‭ ‬بألوان‭ ‬العلم‭ ‬الإيراني‭ ‬(أخضر،‭ ‬أبيض،‭ ‬أحمر)‭ ‬بدأت‭ ‬الحشود‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬أزادي،‭ ‬وهو‭ ‬النصب‭ ‬الرمزي‭ ‬الذي‭ ‬دشنه‭ ‬في‭ ‬1971‭ ‬الشاه‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ2500‭ ‬لتأسيس‭ ‬الامبراطورية‭ ‬الفارسية‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬بيروت،‭ ‬بامتناع‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬تعتزم‭ ‬واشنطن‭ ‬تنظيمه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬وارسو،‭ ‬لدرس‭ ‬«مستقبل‭ ‬السلام»‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأثيرت‭ ‬شكوك‭ ‬ازاء‭ ‬تبنيه‭ ‬موقفاً‭ ‬متشدداً‭ ‬من‭ ‬طهران‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬يجريها‭ ‬للبنان‭ ‬«أحيي‭ ‬وأثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الموقف‭ ‬اللبناني‭ ‬النبيل‭ ‬الذي‭ ‬اتُخذ‭ ‬بشأن‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو»‭.‬

وتحتفل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بهمن‭ ‬من‭ ‬تقويمها،‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬عطلة،‭ ‬بذكرى‭ ‬اطاحة‭ ‬نظام‭ ‬الشاه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬1979‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬المظفرة‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭.‬

وجمع‭ ‬الحشد‭ ‬نسوة‭ ‬بالتشادور‭ ‬وأطفالا‭ ‬اعتمروا‭ ‬قبعات‭ ‬وحملوا‭ ‬بالونات‭ ‬بأيديهم،‭ ‬ورجالا‭ ‬بملابس‭ ‬قاتمة‭ ‬وأفرادا‭ ‬من‭ ‬الباسيج‭ ‬(الميليشيا‭ ‬الإسلامية)‭ ‬ببزاتهم‭ ‬المبرقعة‭ ‬ورجال‭ ‬دين‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬مروحية‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬الملبدة‭ ‬بالغيوم‭.‬

وتحت‭ ‬المظلات،‭ ‬رُفعت‭ ‬آلاف‭ ‬اللافتات‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أو‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬اللافتات‭ ‬«الموت‭ ‬لأميركا»‭ ‬و»تسقط‭ ‬انكلترا»‭ ‬و»الموت‭ ‬لإسرائيل»‭ ‬و»سندوس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأقدامنا»‭ ‬و»40‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة»‭ ‬و»لن‭ ‬تعيش‭ ‬اسرائيل‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬أخرى»‭. ‬وأحرقت‭ ‬لأعلام‭ ‬أميركية‭ ‬وإسرائيلية‭.‬

وهتف‭ ‬الإيرانيون‭ ‬أثناء‭ ‬إصغائهم‭ ‬لخطابات‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت،‭ ‬«نحن‭ ‬جميعاً‭ ‬جنودك،‭ ‬خامنئي!»‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬واستمرت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬أشاد‭ ‬روحاني‭ ‬بـ»مقاومة»‭ ‬الأمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للمعتدي‭.‬

وقال‭ ‬«اليوم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬زمن‭ ‬الحرب»‭.‬

وتتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬إيران‭ ‬بـ»زعزعة‭ ‬استقرار»‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬والمالي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭. ‬وتوتر‭ ‬مسألة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭.‬

وتابع‭ ‬روحاني‭ ‬«لم‭ ‬نطلب‭ ‬ولن‭ ‬نطلب‭ ‬أبداً‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬الإذن‭ ‬لزيادة‭ ‬قدراتنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الصواريخ»‭.‬

وحذر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الايراني‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬بث‭ ‬صور‭ ‬الحشود‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية،‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬«لبعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاجنبية‭ ‬المعادية»‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬تحاول‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أرقام‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وبعد‭ ‬خطابه،‭ ‬أصدر‭ ‬روحاني‭ ‬بياناً‭ ‬شكر‭ ‬فيه‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬خامنئي‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬سينشر‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬بياناً‭ ‬يوضح‭ ‬فيه‭ ‬«المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬من‭ ‬عملية»‭ ‬نشر‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭.‬

تحتفل‭ ‬إيران‭ ‬بالذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وسط‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجدد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

فالانعكاسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية،‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬عمليا،‭ ‬وتعاني‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأحادي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وقال‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انكماش‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬للبلاد‭ ‬بنسبة‭ ‬3,6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

وأدى‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬والسياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬المعادية‭ ‬علنا‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تردد‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاميركيين‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬«في‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬النظام»‭.‬