روحاني‭ ‬من‭ ‬بغداد‭: ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬بيننا‭ ‬

برهم‭ ‬صالح‭: ‬العراق‭ ‬محظوظ‭ ‬بجواره‭ ‬الاسلامي

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاثنين‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وبلاده،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المدي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬أميركية‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬طهران‭. ‬وبعد‭ ‬استقبال‭ ‬رسمي‭ ‬أعقبته‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬قال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬صالح‭ ‬«كانت‭ ‬المحادثات‭ ‬طيبة‭ ‬وجيدة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬بيننا»‭. ‬وأضاف‭ ‬«نشعر‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الثاني،‭ ‬العلاقات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لن‭ ‬نستغني‭ ‬عنها،‭ ‬بل‭ ‬نبذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيزها‭ ‬وتطويرها»‭. ‬ولفت‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حزمة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬سيتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬تشمل‭ ‬مجالات‭ ‬واسعة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المواصلات‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬والغاز‭ ‬والكهرباء‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعرب‭ ‬صالح‭ ‬عن‭ ‬«شكر‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬طهران‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ونؤكد‭ ‬الأمن‭ ‬المشترك‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة»،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬«محظوظ‭ ‬بجواره‭ ‬الإسلامي»‭. ‬وكانت‭ ‬طهران‭ ‬داعمة‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يزور‭ ‬فيها‭ ‬روحاني‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬العام‭ ‬2013‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف،‭ ‬سبق‭ ‬روحاني‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬تحضيرا‭ ‬لزيارته‭. ‬وتقدم‭ ‬ظريف‭ ‬الأحد‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬«رفضه‭ ‬العقوبات‭ ‬الجائرة‭ ‬وغير‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني»‭.‬

وتمكنت‭ ‬بغداد،‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬حليفيها‭ ‬المتعاديين،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬مؤقت‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬

‭-‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬السيستاني؟‭-‬

لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬تواصل‭ ‬دعواتها‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬منتجي‭ ‬النفط‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬مزمن‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬موارده‭. ‬والتقى‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬حيث‭ ‬أعاد‭ ‬تأكيد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬والتجارية‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيزور‭ ‬روحاني‭ ‬مدينتي‭ ‬كربلاء‭ ‬والنجف‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬المرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬آية‭ ‬لله‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

وبالتالي،‭ ‬سيكون‭ ‬روحاني‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬إيراني‭ ‬يلتقي‭ ‬السيستاني،‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬استقبال‭ ‬سلفه‭ ‬محمود‭ ‬أحمدي‭ ‬نجاد‭.‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يلتقي‭ ‬السيستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مرجعا‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬الشيعة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬أو‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لطهران‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬حوزة‭ ‬قم‭ ‬العلمية‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬فاضل‭ ‬مبيدي‭ ‬لصحيفة‭ ‬«ابتكار»‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬استقبال‭ ‬السيستاني‭ ‬لروحاني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬«يمنع‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفاءها‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬الفتنة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬العراقية»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«آية‭ ‬الله‭ ‬السيستاني‭ ‬يحاول‭ ‬منع‭ ‬تسلل‭ ‬بعض‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة»‭.‬

وتربط‭ ‬إيران‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬ومعقدة‭ ‬بالعراق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وتحظى‭ ‬بنفوذ‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬وأحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬شيعية‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭.‬

وخاض‭ ‬البلدان‭ ‬حربا‭ ‬دامية‭ ‬استمرت‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬بين‭ ‬1980‭ ‬و1988،‭ ‬لكن‭ ‬تأثير‭ ‬إيران‭ ‬السياسي‭ ‬تنامى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬الاجتياح‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬بنظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

–التحايل‭ ‬على‭ ‬العقوبات–

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬روحاني‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬أميركية‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭.‬

وتخطط‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬السنوية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬روحاني‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التجاذبات‭ ‬الأميركية‭ ‬الإيرانية‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬روحاني‭ ‬ستكون‭ ‬مخصصة‭ ‬«لمناقشة‭ ‬مسائل‭ ‬محددة»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأوضح‭ ‬الهاشمي‭ ‬أن‭ ‬«روحاني‭ ‬سيأتي‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسألة‭ ‬التبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وموضوع‭ ‬تخفيفها‭ ‬بالعملة‭ ‬المحلية‭ ‬العراقية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬سبل‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬أي‭ ‬عملة‭ ‬أوروبية‭ ‬بديلة‭ ‬للتحايل‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬المستنصرية‭ ‬ببغداد‭ ‬عصام‭ ‬الفيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«المحور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سيكون‭ ‬الأهم»‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬روحاني،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬«إيران‭ ‬تعيش‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬جدا»‭.‬

وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬«تبحث‭ ‬عن‭ ‬طوق‭ ‬نجاة‭ ‬في‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬(‭…‬)‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬منافذ‭ ‬تصدير‭ ‬جديدة»‭.‬