روحاني‭: ‬إيران‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬للترهيب

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬«أعظم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يرهبها‭ ‬أحد»‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬إفطار‭ ‬«بعون‭ ‬الله‭ … ‬سنجتاز‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بنجاح‭ ‬ورفعة‭ ‬وشموخ‭ ‬ونهزم‭ ‬العدو»‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للحكومة‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬أربع‭ ‬سفن،‭ ‬بينها‭ ‬ناقلتا‭ ‬نفط‭ ‬سعوديتان،‭ ‬لعمليات‭ ‬«تخريبية»‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الإماراتية‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ودعت‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بالحادثة‭ ‬«المقلقة»‭. ‬ويتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬الاسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬إيران‭ ‬تعليق‭ ‬بعض‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬أحادية‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أدرجت‭ ‬واشنطن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬لائحتها‭ ‬السوداء‭ ‬ل»المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأجنبية»‭.‬

وأثار‭ ‬إرسال‭ ‬واشنطن‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬ابراهام‭ ‬لينكولن‭ ‬والقطع‭ ‬المرافقة‭ ‬وسفينة‭ ‬حربية‭ ‬وبطارية‭ ‬باتريوت‭ ‬وقاذفات‭ ‬بي-52‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬مواجهات‭ ‬عسكرية‭.‬