روبوت‭ ‬جوال‭ ‬يرصد‭ ‬بصمات‭ ‬حيوية‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬المريخ‮ ‬

جمع‭ ‬العينات‭ ‬الأكثر‭ ‬قيمة‭ ‬من‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بلغ‭ ‬الروبوت‭ ‬الجوال‭ ‬‮ ‬‭”‬برسيفرنس‭” ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬مرحلة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬مهمّته‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر،‭ ‬بجمعه‭ ‬عيّنات‭ ‬هي‭ “‬الأكثر‭ ‬قيمة‭” ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لاحتوائها‭ ‬بصمات‭ ‬حيوية‭ ‬محتملة‭ ‬ينبغي‭ ‬التأكد‭ ‬منها‭ ‬بتحليلات‭ ‬تُجرى‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬الخميس‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الحياة‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬المريخ،‭ ‬لكنّه‭ ‬يمثل‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬للتمكن‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬حياة‭ ‬جرثومية‭ ‬سابقة‭.‬

وقد‭ ‬تنتج‭ ‬البصمة‭ ‬الحيوية‭ ‬المحتملة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الحياة‭. ‬ولتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬البصمة‭ ‬الحيوية،‭ ‬ينبغي‭ ‬تحليل‭ ‬العينات‭ ‬بواسطة‭ ‬أدوات‭ ‬مخبرية‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭. ‬وتعتزم‭ ‬ناسا‭ ‬إرسال‭ ‬العيّنات‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬عبر‭ ‬مهمة‭ ‬جديدة‭ ‬تطلقها‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2033‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬شوستر‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العيّنات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬إنّها‭ ‬أكثر‭ ‬عينات‭ ‬الصخور‭ ‬أهمية‭ ‬جُمعت‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭”.‬

وأُخذت‭ ‬عينتان‭ ‬نتيجة‭ ‬عمليات‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬صخرة‭ ‬تسمى‭ “‬وايلدكات‭ ‬ريدج‭” ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬حوالى‭ ‬متر‭ ‬واحد‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬تشكلت‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬3،5‭ ‬مليارات‭ ‬سنة‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬نهر‭ ‬وبحيرة‭ ‬قديمة‭.‬

وتنجم‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الصخرة‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬صخرة‭ ‬رسوبية‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تشكلت‭ ‬عندما‭ ‬تبخر‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬البحيرة‭.‬

وأوضح‭ ‬شوستر‭ ‬أنّ‭ “‬صخرة‭ +‬وايلدكات‭ ‬ريدج‭+ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانية‭ ‬عالية‭ ‬لحفظ‭ ‬البصمات‭ ‬الحيوية‭”. ‬وبعد‭ ‬إجراء‭ ‬تحليل‭ ‬منفصل‭ ‬للصخرة‭ ‬بواسطة‭ ‬أداة‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬ذراع‮ ‬‭”‬برسيفرنس‭”‬،‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬وجود‭ ‬مركبات‭ ‬عضوية‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬وفرة‭ ‬يجري‭ ‬اكتشافها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المهمة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭.‬

وأكد‭ ‬كين‭ ‬فارلي،‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬القسم‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬المهمة،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المؤلفة‭ ‬تحديداً‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تحوي‭ ‬أيضاً‭ ‬الهيدروجين‭ ‬تمثل‭ “‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬للحياة‭”.‬

وأشارت‭ ‬سوناندا‭ ‬شارما،‭ ‬وهي‭ ‬عالمة‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬الدفع‭ ‬النفاث‭ ‬التابع‭ ‬لناسا،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الروبوت‭ ‬الجوال‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رصد‭ ‬المركبات‭ ‬لكن‭ ‬بكميات‭ ‬أقل‭ ‬خلال‭ ‬تحليلات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬فوهة‭ “‬جيزيرو‭” ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحوي‭ ‬البحيرة،‭ ‬لكن‭ “‬كلّما‭ ‬تقدّمنا‭ ‬في‭ ‬الدلتا‭ ‬تصبح‭ ‬الأدلة‭ ‬أقوى‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭”.‬‮ ‬