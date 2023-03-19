روبوتات ترعى المسنين لتعويض نقص الممرضين في ألمانيا

غارميش‭-‬بارتنكيرشن‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ليس‭ “‬غارمي‭” ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬الروبوتات‭ ‬الأخرى‭ ‬فهو‭ ‬مثبّت‭ ‬فوق‭ ‬قاعدة‭ ‬متحركة‭ ‬ومجّهز‭ ‬بذراع‭ ‬آلية‭ ‬وشاشة‭ ‬سوداء‭ ‬تظهر‭ ‬عليها‭ ‬دائرتان‭ ‬زرقاوان‭ ‬هما‭ ‬بمثابة‭ ‬عينيه‭… ‬لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬يمثل‭ ‬حلماً‭ ‬للطبيب‭ ‬المتقاعد‭ ‬غونتر‭ ‬شتاينباخ‭ ‬لأنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬الأمراض‭ ‬وربما‭ ‬توفير‭ ‬العلاجات‭ ‬والرعاية‭ ‬المناسبين‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وتولى‭ ‬تصميم‭ “‬غارمي‭” ‬عشرات‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ميونيخ‭ ‬للروبوتات‭ ‬والذكاء‭ ‬الآلي‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الجيرياترونكس،‭ ‬وهو‭ ‬مجال‭ ‬جديد‭ ‬تُستخدم‭ ‬فيه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتطوير‭ ‬طب‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وأنشأ‭ ‬المعهد‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬قسماً‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ميونيخ‭ ‬التقنية،‭ ‬وحدته‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الجيرياترونكس‭ ‬في‭ ‬غارميش‭-‬بارتنكيرشن‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬منتجع‭ ‬تزلج‭ ‬يضم‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويسجّل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أحد‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬الشيخوخة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ومع‭ ‬توقّع‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬وظائف‭ ‬التمريض‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬670‭ ‬ألفاً‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2050،‭ ‬يتمثل‭ ‬هدف‭ ‬الباحثين‭ ‬البسيط‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬الروبوتات‭ ‬بعمل‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬ودور‭ ‬المسنّين،‭ ‬ما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬تنقل‭ ‬الأطباء‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬هذه‭.‬

‭- ‬مهمات‭ ‬متعددة‭ -‬

يقول‭ ‬الباحث‭ ‬والمسؤول‭ ‬العلمي‭ ‬عن‭ ‬المختبر‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬ناصري‭ (‬43‭ ‬عاماً‭) “‬لدينا‭ ‬أجهزة‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬لسحب‭ ‬الأموال،‭ ‬لكن‭ ‬تخيّلوا‭ ‬أنّ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأيام،‭ ‬وضمن‭ ‬النموذج‭ ‬نفسه،‭ ‬سيُتاح‭ ‬للأشخاص‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحوصهم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬التكنولوجية‭”.‬

وسيتمكّن‭ ‬الأطباء‭ ‬تالياً‭ ‬من‭ ‬تقييم‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يوفّرها‭ ‬الروبوت‭ ‬من‭ ‬بُعد،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مفيدة‭ ‬‮ ‬خصوصاً‮ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬نائية‭.‬

ويمكن‭ ‬هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بمهمات‭ ‬عدة،‭ ‬كتقديم‭ ‬وجبات‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬عبوة‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سقوط‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬إطلاق‭ ‬محادثة‭ ‬بالفيديو‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬أو‭ ‬أصدقائه‭.‬

داخل‭ ‬المختبر،‭ ‬يستعد‭ ‬الطبيب‭ ‬غونتر‭ ‬شتاينباخ‭ ‬لتقييم‭ ‬تقدّم‭ ‬الروبوت،‭ ‬فيجلس‭ ‬أمام‭ ‬مكتب‭ ‬مجهز‭ ‬بثلاث‭ ‬شاشات‭ ‬وآلة‭ ‬تحكم‭.‬

وفي‭ ‬زاوية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الغرفة،‭ ‬يجلس‭ ‬باحث‭ ‬يتولّى‭ ‬دور‭ ‬المريض‭ ‬أمام‭ ‬الروبوت‭ “‬غارمي‭” ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬سماعة‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬الباحث،‭ ‬عقب‭ ‬تلقيه‭ ‬أمراً‭ ‬وجهه‭ ‬إليه‭ ‬شتاينباخ‭.‬

وفوراً،‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬أمام‭ ‬الطبيب‭ ‬البيانات‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريض‭. ‬ويقول‭ ‬شتاينباخ‭ “‬تخيّلوا‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬مُتاحاً‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬السابق‭”.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬شتاينباخ،‭ ‬يزور‭ ‬مقدمو‭ ‬رعاية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬المختبر‭ ‬باستمرار،‭ ‬لإبداء‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتصميم‭ ‬الروبوت‭.‬

ويقول‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬ناصري‭ “‬إنّ‭ +‬غارني‭+ ‬كطفل‭ ‬في‭ ‬الثالثة،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعلّمه‭ ‬الأمور‭ ‬كلّها‭”.‬

وليس‭ ‬معروفاً‭ ‬بعد‭ ‬متى‭ ‬سيصبح‭ “‬غارمي‭” ‬مُتاحاً‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تُحدّد‭ ‬بعد‭ ‬تكاليف‭ ‬تصنيعه‭ ‬واستخدامه‭. ‬ويؤكّد‭ ‬ناصري‭ ‬أنّ‭ “‬تسويق‭ +‬غارني‭+ ‬حتمي،‭ ‬إذ‭ ‬تظهر‭ ‬الإحصاءات‭ ‬أنّ‭ ‬استخدامه‭ ‬أمر‭ ‬ملحّ‭” ‬مضيفاً‭ “‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2030،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭”.‬

وإذا‭ ‬بدأ‭ ‬المشروع‭ ‬يؤتي‭ ‬ثماره‭ ‬يوماً‭ ‬ما،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ “‬غارمي‭” ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬دار‭ ‬زانت‭ ‬فنتسنتس‭ ‬للمسنين‭ ‬في‭ ‬غارميش‭-‬بارتنكيرشن‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وبمجرد‭ ‬سماع‭ ‬الفكرة،‭ ‬تظهر‭ ‬ابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬روهرر‭ (‬74‭ ‬عاماً‭) ‬وهي‭ ‬نزيلة‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وتقول‭ ‬المسنّة‭ ‬وهي‭ ‬تتلقى‭ ‬رعاية‭ ‬لأظافرها‭ ‬من‭ ‬مديرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الثلاثينية‭ ‬إيفا‭ ‬بيوسكوفيك‭ “‬هناك‭ ‬مهمات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجزها‭ ‬الروبوت،‭ ‬كتقديم‭ ‬المشروبات‭ ‬أو‭ ‬إحضار‭ ‬الطعام‭”.‬

وتعتبر‭ ‬بيوسكوفيك‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬مشكلاتها‭ ‬اليومية،‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علاجاً‭ ‬سحرياً‭ ‬لهذه‭ ‬الأزمة‭.‬

وتقول‭ “‬لن‭ ‬يتمثل‭ ‬الحل‭ ‬بمجرد‭ ‬روبوت،‭ ‬لكنّه‭ ‬قد‭ ‬يتيح‭ ‬للموظفين‭ ‬بتمضية‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬مع‭ ‬النزلاء‭”.‬

ويرى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬ناصري‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسة‭ ‬لا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬تقنية‭ ‬أو‭ ‬طبية‭ ‬او‭ ‬مالية،‭ ‬بل‭ ‬بقبول‭ ‬المرضى‭ ‬للروبوتات‭.‬

ويقول‭ ‬ناصري‭ “‬عليهم‭ ‬الوثوق‭ ‬بالروبوت‭ ‬واستخدامه‭ ‬كما‭ ‬نستعمل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬راهناً‭”.‬