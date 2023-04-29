رواية غير منشورة لماركيز تُطرح في الأسواق العام 2024

الفنان إدواردو بوترون تكوين وجه الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز في توباركو الكولومبية في الثاني من أيلول/سبتمبر 2022

مدريد (أ ف ب) – ستُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر “راندوم هاوس” الجمعة.

وأشارت الدار في بيان إلى أنّ الكتاب الجديد لمؤلف “مئة عام من العزلة” و”الحب في زمن الكوليرا” سيكون مُتاحاً “عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك” و”سيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024″.

والراوية التي تحمل عنوان “نلتقي في آب/أغسطس” تمثل ثمرة “آخر جهود” الكاتب “في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات”، على ما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من آذار/مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من القصص القصيرة والروايات.

ويشير معهد سرفانتس إلى أنّ ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.