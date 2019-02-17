رواية عن الطفلة سوريا – دمشق – الزمان

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة ، صدرت رواية (الطفلة سوريا ) للروائي السوري عز الدين الدوماني. تقع في 176 صفحة من القطع المتوسط ، وتجري أحداثها في دمشق المدينة وغوطتها ، بطلها شاب سوري متعلم طموح يحب بلاده حُبًا جمَّا ، حتى أنه أسمى ابنته الوحيدة باسمها (سوريا) ، ورفض كل المغريات المادية التي جاءته للعمل خارج بلاده ، مفضلاً البقاء برغم كل الضغوطات الاقتصادية والحياتية التي يتــــعرض لها يوميًا.

لكن التطورات السياسية التي شهدتها بلاده في السنوات الأخيرة أطاحت بكل أحلامه وأفقدته طفلته التي كانت في نهاية عامها الثاني ،وبشكل مؤلم.