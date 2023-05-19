رواية تستحق القراءة – كفاح مجيد

رواية (الدفتر الأصفر) للروائي الاستاذ صادق الجمل.. عن دار السرد للطباعة والنشر رواية جميلة وممتعة… لو افترضنا.. إن كل شعوب العالم… قد أقبل على قرائتها.. فأنا اعتقد .. أن لا شعبا.. سيندمج مع احداثها قدر اندماج الإنسان العراقي.. ذلك لأنها كالضوء الخاطف.. الذي يصاحب الرعد في ليلة مظلمة… إذ ينطلق بفترة وجيزة.. لينير لنا وجه اكبر قاتل سفك اعراضنا.. وسرق وطننا ومزق ديننا.. ثلاثة محرمات (المال.. والعرض والدين).. ثلاثة تابوهات مزقها.. ذلك الوحش.. حيث سجل تاريخه القذر بدفتر اصفر..!! دفتر ينز قيح سفالته.. رواية تستحق ان تقرأ..