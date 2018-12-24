رواية‭ ‬ناج‭ ‬من‭ ‬تسونامي‭ .. ‬الامواج‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الخيال‭ ‬

كاريتا‭ ‬‭(‬اندونيسيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬سمع‭ ‬آسيب‭ ‬سوناريا‭ ‬صوت‭ ‬الموج‭ ‬قبل‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انقضاض‭ ‬كتلة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬عليه،‭ ‬فأسقطته‭ ‬عن‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬وجرفت‭ ‬بيته‭ ‬وقريته‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬سوناريا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬المنقذون‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬من‭ ‬التسونامي‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬شواطئ‭ ‬جزيرتي‭ ‬جاوة‭ ‬وسومطرة‭ ‬وقتل‭ ‬281‭ ‬شخصاً‭.‬

وروى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‭”‬أتت‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬مع‭ ‬صوتٍ‭ ‬كالرياح‭. ‬صُدمت‭. ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬تحذير‭… ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ظننت‭ ‬أنها‭ ‬موجة‭ ‬مدّ‭ ‬عادية‭ ‬لكن‭ ‬المياه‭ ‬ارتفعت‭ ‬كثيراً‭”‬‭.‬

هرب‭ ‬سوناريا‭ ‬وعائلته‭ ‬من‭ ‬قريتهم‭ ‬سوكارامي‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أكثر‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وليس‭ ‬عليهم‭ ‬سوى‭ ‬ملا‭ ‬بسهم‭.‬

لكن‭ ‬يمكن‭ ‬لسوناريا‭ ‬وعائلته‭ ‬اعتبار‭ ‬أنفسهم‭ ‬محظوظين،‭ ‬فقد‭ ‬لقي‭ ‬قرويون‭ ‬آخرون‭ ‬حتفهم‭ ‬عندما‭ ‬ضربت‭ ‬الأمواج‭ ‬المرتفعة‭ ‬شواطئ‭ ‬يكثر‭ ‬ارتيادها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سومطرة‭ ‬والطرف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬جاوة،‭ ‬لتُغرق‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنازل‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الشاطئ‭.‬

ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬التسونامي‭ ‬تشكل‭ ‬جراء‭ ‬انهيار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بركان‭ ‬أناك‭ ‬كراكاتاو‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬سوندا‭ ‬بعد‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭.‬

‭ ‬‭”‬عائلتي‭ ‬آمنة‭ ‬لكن‭ ‬منزلي‭ ‬مدمّر،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬اختفى‭”‬،‭ ‬روى‭ ‬سوناريا،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‭”‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬الجثث‭ ‬المفقودة‭. ‬لقد‭ ‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬واحدة‭ ‬أمس‭ ‬والآن‭ ‬نمشّط‭ ‬مناطق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭”‬‭.‬

وروت‭ ‬سورنارتي‭ ‬‭(‬61‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬وهي‭ ‬قروية‭ ‬أخرى‭ ‬كيف‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬أغراضها‭ ‬قرب‭ ‬منزلها‭ ‬المدمر‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬والدتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬قد‭ ‬نجت‭ ‬من‭ ‬الأمواج،‭ ‬ونقلت‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬أكثر‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التأكد‭ ‬نهائياً‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬تسونامي‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬حذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬حصوله‭.‬

وأخبرت‭ ‬سونارتي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬حياتها‭ ‬كانت‭ ‬أصلاً‭ ‬صعبة‭:‬‭ ‬‭”‬كنا‭ ‬فقراء‭ ‬جداً‭ ‬والآن‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬قرية‭ ‬كيلوراه،‭ ‬روى‭ ‬آدي‭ ‬جونادي‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬أوّل‭ ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬غضب‭ ‬الطبيعة‭. ‬وقال‭:‬‭ ‬‭”‬لقد‭ ‬حصل‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬شديدة‭. ‬كنت‭ ‬أتحدّث‭ ‬مع‭ ‬ضيف‭ ‬في‭ ‬منزلنا‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬زوجتي‭ ‬الباب‭ ‬وصرخت‭ ‬مرعوبة‭. ‬ظننت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حريقاً،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬نظرت‭ ‬عبر‭ ‬الباب،‭ ‬رأيت‭ ‬المياه‭ ‬تتقدّم‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬قرية‭ ‬سوكارامي،‭ ‬انتظرت‭ ‬سونارتي‭ ‬وجيرانها‭ ‬الجائعون‭ ‬وصول‭ ‬مساعداتٍ‭ ‬للمنكوبين‭.‬

لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬لا‭ ‬مساعدات‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬و‭”‬الناس‭ ‬يتضورون‭ ‬جوعاً‭”‬‭.‬