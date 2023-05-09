رواية‭ ‬بوليسية لكاتبة‭ ‬فرنسية‭ ‬محتجبة‭ ‬

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لست‭ ‬سنوات،‭ ‬تعود‭ ‬الكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬فريد‭ ‬فارغاس،‭ ‬مبتكرة‭ ‬شخصية‭ ‬جان‭ ‬باتيست‭ ‬آدامسبيرغ،‭ ‬مع‭ ‬رواية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‭”‬سور‭ ‬لا‭ ‬دال‭”‬،‭ (“‬على‭ ‬اللوحة‭ ‬الصخرية‭”)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الدار‭ ‬الناشرة‭ ‬للكتاب‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وستطرح‭ ‬دار‭ “‬فلاماريون‭” ‬الكتاب‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سلسلة فريد‭ ‬فارغاس‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

وفي‭ ‬الرواية‭ ‬الجديدة،‭ ‬يذهب‭ ‬المحقق‭ ‬إلى‭ ‬بريتانييه‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬احد‭ ‬حراس‭ ‬الطرائد،‭ ‬وتأخذ‭ “‬قضية‭ ‬لوفييك‭” (‬على‭ ‬اسم‭ ‬قرية‭ ‬وهمية‭)‬‭ ‬أبعاداً‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

وأشارت‭ ‬دار‭ “‬فلاماريون‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فارغاس‭ ‬هي‭ ‬مؤلفة‭ “‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬رواية‭ ‬بوليسية،‭ ‬تُرجمت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬دولة،‭ ‬واستندت‭ ‬أعمال‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وسينمائية‭ ‬لها‭”.‬

وصدر‭ ‬أحدث‭ ‬كتاب‭ ‬للروائية‭ ‬الفرنسية‭ ‬وهو‭ “‬كان‭ ‬سور‭ ‬لا‭ ‬روكلوز‭” ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬نشرت‭ ‬فارغاس،‭ ‬وهي‭ ‬عالِمة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الآثار‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحيوانات،‭ ‬مقالتين‭ ‬عن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2022‭.‬