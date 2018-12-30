ويتواصل رهان جمعية التشكيليين

(رواق التشكيل) إصدار خامس

بغداد – علي إبراهـيم الدليمي

عن جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، صدر العدد الفصلي الخامس، السنة الثانية، من مجلة (رواق التشكيل) بشكل أنيق في التصميم والإخراج والطباعة، والذي يشرف عليه المصمم الفنان سمير مرزة، وقد زين الغلاف بجزء من أحد أعمال النحات صالح القرغولي، والذي كتب عنه الناقد د. جواد الزيدي، بعنوان: (شيخ وطريقة..) ويراهن الفنان قاسم سبتي المشرف العام للمجلة على منجز رواق التشكيل: هي مجلة للتشكيل العراقي وهي مشروع ثقافي مهم، نرى أن على الجميع دعمه والمشاركة الفاعلة والحقيقية والخالصة فيه. ويقدم الناقد علي الدليمي: (صالح الجميعي.. من الرسم الأكاديمي إلى تجربة البحث التشكيلي في خامات المطابع)، وهو من فرسان التشكيل العراقي المعاصر البارزين. و(الفنان حميد ياسين.. موسيقى الرسم ووحدة التضاد) بقلم الناقد الراحل عادل كامل. ويكتب الناقد جاسم عاصي عن: (التخييل في النحت.. منحوتات الفنان يحيى عبد القهار أنموذجاً). و(مقتربات الحداثة في الفنون السومرية) للباحث د. زهير صاحب. ويقدم الناقد التونسي وصال العيش في: (جماليات الإضاءة في.. فلسفة الصّورة عند الفنان ستار لقمان). و(الجذر التاريخي للفن التشكيلي في المغرب) بقلم الفنان د. ميسر القاضلي. و(الإستيعاب الفراغي وهموم الإنسان المعاصر.. منحوتات علي الحربي صرخة حرية) للناقد محسن الذهبي. ويواكب الناقد صلاح عباس: (سعد علي.. أسئلة الفن الحرجة). وتتمسك الناقدة التونسية د. مكية الشرمي بـ: (حوار مع المرأة في تجربة الفنان فاروق حسن.. مغامرة التجريب وتوازن الخبرة). ويبحث الفنان علي العبدلي فـ: (القيم الجمالية بين الإحتراف والإبداع). ويدعم الناقد د. صلاح هادي (بشير أحمد.. نداء الاجنحة الممطرة). ويتفق الناقد المغترب د. كاظم شمهود: مع (فن العصور الوسطى بين الواسطي وجيوتو). ودعوة من الفنان د. جمال العتابي: للـ (الفنان كاظم داخل يدعونا إلى أن نفتح عيوننا على الحياة الخفية للأشياء). وفي مظهر التصميم.. يقدم الفنان د. نصيف جاسم: (القارة القديمة والعالم الجديد). وفي أربع خطوات.. يتقدم الناقد د. جواد الزيدي: بـ (تثوير الاسطورة والواقعة الشعبية) لأربع تجارب فنية شبابية للفنانين (مثنى طليع وعلاء الدين محمد وحيدر فاخر و وسام عبد جزي). و(تسيس الفن في الإشتراكية المتأخرة ما بعد الحداثة..)، تحرير أليس ايرجافيك وإعداد أمير دوشي. ويستبصر الناقد علي شبيب الورد في: (براعة الأنامل وبلاغة اللوحة في مشغل الفنان أحمد أمير). و(قراءة متأنية للعمل الفني التشكيلي) يقرأها الناقد رياض البرزنجي. ومتابعة رصدها الفنان سمير مرزه: جائزة عشتار للشباب (رافد التجديد في نهر الإبداع). ومتابعة للمجلة عن: (نور قاسم.. الجمال بين التشخيصي والزخرفي). ويستعرض د. جواد الفرحان، كتاب: (أقواس الحكاية.. على ضفاف التشكيل العراقي الحديث المعاصر، لمؤلفه د. فائز يعقوب الحمداني). وقراءة للكاتبة هيفاء أيوب، لكتاب: (غاية الرسام.. فنانون بأقلامهم، ترجمة الأديبة محاسن عبد القادر). وقد تعزز الإصدار بالعديد من اللوحات الفنية الرائعة والصور الفوتوغرافية الوثائقية المهمة.