رواتبنا في مهب ريح الخدمات المفقودة – خلدون المشعل

ننتظر يوما بعد يوم ان تنقضي ايام الشهر لكي نستلم رواتبنا الشهرية عن خدمتنا الوظيفية الحكومية لننسى او متناسين ان هذه الاشهر والسنوات هي من سني اعمارنا الضائعة في هذا البلد المذبوح من زمن هولاكو ليومنا هذا وما ان ننتظر العلاوة او الترفيع يخبرون الموظف ان زيادة الرواتب متوقفة حاليا بسبب عدم اقرار الموازنة المالية للبلد الا القرارات التي تخدم الطبقة السياسية فتعقد الجلسات البرلمانية اناء الليل حتى فجر الصباحات لنستيقظ على قرارات ليلية لاتخدم ابناء الشعب وانما فقط مصالح الطبقة السياسية متناسية هذه الطبقة حقوق الناس وتظلماتهم واحتياجاتهم هذا من جانب اما من جانب اخر فهل تعلم الحكومات المتعاقبة ان موظفيها في الدولة العراقية الغالبية العظمى منهم اصبح دون خط الفقر بسبب قلة رواتبهم مقارنة باقرانهم مع موظفين في وزارات اخرى بسبب التباين في مخصصات رواتب الموظفين ومزاجيات الاشخاص ورواتب الرئاسات الثلاث التي لا ينالها الا ذو حظ عظيم وهذا من جانب اما الجانب الثالث فهل تعلم الحكومة ان رواتب الموظفين لم تعد تكفيهم عشرة ايام من الشهر وبدأ الموظف يفكر في كل دينار يصرفه على نفسه فالمولدات الاهلية اصبحت ضريبة دخل شهرية حالها حال ضريبة التقاعد اما الاطباء والصيدليات فتلك مصيبة عظمى ناهيك عن الكليات والمدارس الاهلية او ما يسمى بالمدرس الخصوصي مع ارتفاع مستمر لاسعار الصرف الذي يباع بسعرين وبعلم الجميع دون اي حل يلوح بالافق وارتفاع لاسعار المواد الاساسية اقول لمن تولى امور الناس الله الله في شعبكم وشبابكم العاطل عن العمل الذي بدأ يفقد الامل في هذا البلد واعلموا انما اهلك الذين من قبلكم هو كثرة الجياع وخلق طبقات غنية مقابل شعب جائع ومحروم وان الظلم لم ولن يدوم واعتبروا من الذين سبقكم في الحكم واعيدوا اموال سرقة القرن التي وصفها احد المختصين بان الاموال التي سرقت تملاء بواخر وقطارات من العملات المالية العراقية لتعيدوا ثقة شعبكم بكم وبالعدالة والله من وراء القصد .