روائية‭ ‬عُمانية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬مان‭ ‬بوكر‭ ‬الدولية‮»‬

لندن –‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬فازت‭ ‬الروائية‭ ‬العمانية‭ ‬جوخة‭ ‬الحارثي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بجائزة‭ ‬«مان‭ ‬بوكر‭ ‬الدولية»‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬لأفضل‭ ‬عمل‭ ‬أدبي‭ ‬مترجم‭ ‬للإنكليزية‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬روايتها‭ ‬«سيدات‭ ‬القمر»‭ ‬التي‭ ‬ترجمتها‭ ‬مارلين‭ ‬بوث‭ ‬إلى‭ ‬الإنكليزية‭ ‬بعنوان‭ ‬«سلستيال‭ ‬باديز»‭ ‬(أجرام‭ ‬سماوية)‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أنشئت‭ ‬«مان‭ ‬بوكر‭ ‬الدولية»‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬التي‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬كاتب‭ ‬عربي‭ ‬بالجائزة‭.‬

والحارثي‭ ‬(40‭ ‬عاماً)‭ ‬هي‭ ‬أيضاً‭ ‬أول‭ ‬روائية‭ ‬عمانية‭ ‬يترجم‭ ‬لها‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬الإنكليزية‭. ‬وتروي‭ ‬«سيدات‭ ‬القمر»‭ ‬حياة‭ ‬ثلاث‭ ‬شقيقات‭ ‬يشهدن‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬البطيء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العماني‭ ‬بعد‭ ‬الحقبة‭ ‬الاستعمارية‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بيتاني‭ ‬هيوز‭ ‬إنّ‭ ‬«الكتاب‭ ‬يستولي‭ ‬على‭ ‬العقول‭ ‬والقلوب‭ ‬بنفس‭ ‬المقدار»‭.‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬«الأجرام‭ ‬السماوية‭ ‬يتناول‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تقيّدنا‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تحرّرنا»،‭ ‬مشيدةً‭ ‬أيضاً‭ ‬بالترجمة‭ ‬«الدقيقة‭ ‬والشاعرية»‭.‬

وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬(58‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬تقريباً)‭ ‬تقاسمتها‭ ‬الحارثي‭ ‬مع‭ ‬مارلين‭ ‬بوث‭ ‬(64‭ ‬عاماً)‭ ‬وهي‭ ‬أكاديمية‭ ‬أميركية‭.‬