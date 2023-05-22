رهين‭ ‬المحابس‭ ‬يا‭ ‬صاحبي

وجاء‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬التسفيط‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الوسيط‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬جمعة‭ ‬الميساني‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬إلى‭ ‬ظهر‭ ‬الحلفاية‭ ‬عند‭ ‬وشل‭ ‬العصر‭ ‬ومفتتح‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬معه‭ ‬طنين‭ ‬الذباب‭ ‬وأزيز‭ ‬الحرمس‭ ‬والناموس‭ ‬وصفق‭ ‬أجنحة‭ ‬دجاج‭ ‬الماء‭ ‬والبرهي‭ ‬ودرب‭ ‬الأبلام‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الماء‭ ‬الوفير‭ ‬،‭ ‬ومنظر‭ ‬القصب‭ ‬والبردي‭ ‬وخوار‭ ‬الجاموس‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يحظى‭ ‬مسمعه‭ ‬بتشنيف‭ ‬شاجن‭ ‬من‭ ‬موال‭ ‬تكاد‭ ‬بحته‭ ‬تشق‭ ‬مغطس‭ ‬الشمس‭ ‬النازلة‭ ‬بسرعة‭ ‬النفس‭ ‬الأخير‭ .‬

في‭ ‬أول‭ ‬الرحلة‭ ‬يمتطي‭ ‬الميساني‭ ‬حماره‭ ‬الكسول‭ ‬المجلل‭ ‬ببقايا‭ ‬روث‭ ‬الحضيرة‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬يتركه‭ ‬بحلق‭ ‬الهور‭ ‬ليستقل‭ ‬مشحوفاً‭ ‬حائلاً‭ ‬محروساً‭ ‬بعواء‭ ‬الواوية‭ ‬،‭ ‬ويسيح‭ ‬به‭ ‬متهادياً‭ ‬طاعناً‭ ‬وجه‭ ‬الماء‭ ‬بمردي‭ ‬مستقيم‭ ‬مثل‭ ‬خطوط‭ ‬دشداشته‭ ‬المقلمة‭ ‬التي‭ ‬سيستعملها‭ ‬تالياً‭ ‬حرزاً‭ ‬وستراً‭ ‬ودفئاً‭ ‬طيباً‭ ‬بمحبس‭ ‬نقرة‭ ‬السلمان‭ ‬الغائص‭ ‬بعمق‭ ‬صحراء‭ ‬عظيمة‭ ‬وبحر‭ ‬مسحور‭ .‬

شاع‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬وبعدها‭ ‬أن‭ ‬جمعة‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السفر‭ ‬المكرور‭ ‬يكلم‭ ‬الزرع‭ ‬والطير‭ ‬والدواب‭ ‬،‭ ‬ولما‭ ‬دخل‭ ‬غيبته‭ ‬الصغرى‭ ‬قيل‭ ‬على‭ ‬ألسنة‭ ‬صيادين‭ ‬ثقاة‭ ‬أنهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬حوتاً‭ ‬دهيناً‭ ‬ضخماً‭ ‬مشحماً‭ ‬يغط‭ ‬في‭ ‬سويرة‭ ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬المرأى‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬قارب‭ ‬مقلوب‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬تأويل‭ ‬الحكاية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الفتى‭ ‬الميساني‭ ‬القصير‭ ‬قد‭ ‬سكن‭ ‬بطن‭ ‬الحوت‭ ‬،‭ ‬وزادت‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬القصة‭ ‬مما‭ ‬تيسر‭ ‬من‭ ‬انزياح‭ ‬لغة‭ ‬واتساع‭ ‬مخيال‭ ‬وقالت‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬يذهب‭ ‬الى‭ ‬ضحلة‭ ‬الدائرة‭ ‬المسورة‭ ‬بالقصب‭ ‬وبالبردي‭ ‬والأشنات‭ ‬الطوال‭ ‬ليلة‭ ‬بدر‭ ‬مبين‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬بمستطاعه‭ ‬سماع‭ ‬صوت‭ ‬طبول‭ ‬مدففة‭ ‬وغناء‭ ‬وصفق‭ ‬كفوف‭ ‬،‭ ‬وهنيهة‭ ‬يهبط‭ ‬التجويد‭ ‬والترتيل‭ ‬ويسكن‭ ‬عند‭ ‬سلّم‭ ‬قرار‭ ‬الحنجرة‭ ‬،‭ ‬سيتميز‭ ‬كلام‭ ‬شديد‭ ‬الوضوح‭ ‬قوي‭ ‬المعنى‭ ‬متين‭ ‬المبنى‭ ‬قيل‭ ‬أن‭ ‬جمعة‭ ‬اللامي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬دونه‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬زنزانة‭ ‬قبل‭ ‬شهقات‭ ‬معدودات‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬تعليق‭ ‬الرقبة‭ ‬بحبل‭ ‬غليظ‭ ‬من‭ ‬مسد‭ ‬قال‭ :‬

أنا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬أعوذ‭ ‬بالله‭ ‬من‭ ‬شبهة‭ ‬أنا

أنا‭ ‬الذي‭ ‬مضغ‭ ‬عشبة‭ ‬الخلود‭ ‬بفم‭ ‬الأفعى

الذي‭ ‬تدبر‭ ‬وتحسب‭ ‬وتنبأ

‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬شليله‭ ‬بالحصى‭ ‬ورمى

‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬بفمه‭ ‬ماء

الذي‭ ‬نام‭ ‬ببطن‭ ‬الكواسر

وأضاء‭ ‬ظلمة‭ ‬البئر

فعلام‭ ‬تتنابزون‭ ‬؟