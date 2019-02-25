رهان أمام أمينة بغداد – ثامر مراد

حينما سافرت خيوط الشمس الذهبية نحو المغيب اتصل بي – عباس الموسوي – صديق الطفولة والصبا والشباب وراح يعرض عليَّ مشروعا – يدر علي المال حسب قوله وكلماتهِ التي لا تقبل الشك مطلقاً . تحفزتْ روحي لذلك المشروع المجهول وأجبتهُ على الفور بأنني على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مشروع يدر علي المال على شرط أن يكون – حلالاً وبعيداً جداً عن حالات الفساد ألمعروفه في بلدنا منذ سنوات التغيير حتى هذه اللحظة . أعرف أن صديقي لا يكذب مطلقا في مواضيع ومعاهدات كهذه ولا يمكن أن يجعلني أكسب أموالاً بعيدة عن الحلال وذلك بسبب أخلاقهِ العالية وتربيته الدينية المبنية على احترام حقوق الآخرين وعدم الخوض بأي صفقة من صفقات الفساد مهما كانت مغرية وطبعاً هذا قادمٌ من علاقتي ومعرفتي بهِ بكل تفاصيل الحياة . في اللحظة التي عرف أنني مستعد نفسيا ومعنويا للخوض في مشروعه أردف قائلا بأنه سيكون في لحظات قليلة عند باب الدار وطلب أن نجلس خارج البيت كي لا يزعجنا شيء . وأنا أنتظرهُ خارج البيت راح ذهني بعيداً جداً وشرع خيالي ينسج أحلاما وردية وعاهدتُ روحي القلقة بأنني سأشتري حاسوبا جديدا عند استلام الدفعة الأولى من مقاولاته التي ستدر علي المال الكثير لا بل وعاهدتُ نفسي على أن اشتري دراجة هوائية غالية الثمن تسير بسرعة البرق استخدمها بدلاً عن دراجتي القديمة وحلمتُ بأشياء لا تعد ولا تحصى كما كانت – بائعة اللبن تحلم ببيع لبنها وتشتري قرطاً يُحلي أذنيها- . وجاء عباس الموسوي وجلسنا خارج الدار تحت الأشجار التي زرعتها لتقلل من حرارة الطقس . دون مقدمات قال صديقي الوسيم الأنيق جدا ” ..سأعطيك – ورقة – أي مئة دولار إذا كتبت مقالاً في جريدة (الزمان) عن العشوائيات التي يبنيها بعض الناس في شارعنا على الرصيف من سياج حديدي يكلفهم لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار عراقي ويقطعون الرصيف . الدولة أو البلدية لا تهتم لهذه الأمور فربما يكون مقالك – قد أو ربما أو لعل – يجعل أمينة بغداد تأتي وتأمر بإزالة تلك الأسيجة القريبة من البيوت . حينما تتم إزالة التجاوزات سأعطيك – الورقة – أما إذا كتبتَ المقالة ولم يحدث شيء فلا أعطيك أي شيء هل تقبل بهذه المقاولة ؟؟” .

نظرتُ إلى أعماق عينيهِ وظننتُ أنه يمزح معي أو يحاول أن يلاطفني أو ربما – ينصب علي – كما نقول في اللهجة العراقية . حينما عرفتُ أنهُ يتحدث بلغة صارمة جدية لا تقبل أي شك وراح يفسر الموضوع بطريقة مثالية جعلتني أضرب أخماساً بأسداس لا بل ألعن النفس البشرية والإنسانية والروس واليابانيين والناس أجمعين . ” الرصيف لجميع الناس وهذه التجاوزات تجعلني شخصياً أصاب بالغثيان لأنني أشعر أن هؤلاء الناس يتعدون على حقوق الآخرين وهذه الأعمدة الحديدية والجينكو تشوه منظر مدينتنا وأشعر كأنني أعيش في الصومال ” هذا ماكان يقوله صديقي عباس الموسوي .

أطلقتُ زفرة وصلت إلى عنان السماء وضعتُ فيها كل ماكان يجيش في روحي وخاطري وأخبرته بأنه يشبه الشخص الياباني الذي أحرق سيارته الصغيرة في الطريق المزدحم جدا بالسيارات لأنه كان يؤمن بأنها تلوث البيئة . لم أطل الحديث معه لأنني ربما سأتخاصم معه أو نصل إلى درجة غير مريحة في النقاش .

المشاكل التي يعاني منها العراق جسيمة وهذه التي يطرحها صديقي لا تساوي شيئاً قياسا بالمشاكل العظمى الأخرى . إكراما لصديقي عباس الموسوي سأوجه الرسالة المفتوحة التالية إلى أمينة بغداد ” ..الدكتورة أمينة بغداد المحترمة تعالي إلى مدينتنا – الدورة – شارع الساعاتي – قرب ثانوية ططوان توجد اسيجة حديدية بُنيت على الرصيف والرصيف ملك الجميع وليس لبيت أو سوق الرجاء إزالتها كي تكون مدينتنا جميلة وتظهر بالمظهر اللائق مع التقدير ” . اعرف أن كلماتي ستذهب مع الريح ولن تصل إلى المسؤول الأول وسأفقد – الورقة – التي وعدني بها صديقي الكريم ولكن مع هذا سأتنازل عنها- أي – الورقة لأنني مع مقاولة صديقي هذه كمن يطبخ أحــــجاراً على نارٍ ليس لها وجود أصلا .