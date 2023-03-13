رنوزاد يحيى باججر لـ (الزمان): إطالب بفتح تحقيق لتأخير إنشاء جامعة جيهان في بغداد

اربيل – أمجاد ناصر

طالب رئيس جامعات جيهان في اقليم كردستان نوزاد يحيى باججر الرئاسات الثلاثة الجمهورية والوزراء والبرلمان فضلا الى المحكمة الدستورية ان يحققوا بسبب عدم موافقة الجهات ذات العلاقة بمنع انشاء جامعات جيهان في بغداد والمحافظات اسوة بمحافظات اربيل و دهوك والسليمانية ،التي تعد من افضل المؤسسات الجامعية في العالم و تستقطب الطلاب من جميع المحافظات العراقية لدراسة فيها .

مضيفا لـ(الزمان) خلال حفل اليوبيل البلاتيني لعيد ميلاده الذي اقامته جامعة جيهان : فهل يعقل تأخير أنشاء صرح تعليمي حضاري على مستوى عالمي منذ 14 سنة في بغداد ،الا تستحق بغداد والمحافظات ان تنهض بمستوى تعليمي يضاهي التعليم الاكاديمي العالمي الحديث والمتطور ،انا جدا متألم وهذا ما يحز في قلبي منذ 2009 لدي رخصة لبناء جامعة جيهان في بغداد ولحد الان لم احصل على قطعة الارض و الموافقة بالعمل ،وكذلك في محافظة كروك ما زلنا نتباحث مع المسؤولين منذ 5 سنوات ولم نصل الى نتيجة ،وانا انظر لاربيل مثلما انظر الى بغداد ،ونحن في اقليم كردستان نعتبر انفسنا عراقيين اولا و نعتبر اربيل جزء من بغداد و بقية المحافظات العراقية لذا يجب ان تكون الفرص متساوية مع الجميع من اجل خدمة العراق ،فلا يوجد فرق بين الاقليم والعراق المركز ،لان العملية الثقافية و العلمية والمجتمعية … يجب ان تكون في اطار خدمة الانسان والانسانية وان لا تحد الجغرافية من حركة الثقافة بين المجتمع بغض النظر عن المسميات الجغرافية والحدود ،لان العراق وطننا والاقليم قلبنا و كلنا نحاول بجهد الامكان ان نزرع المحبة والعلم وحب التعلم. مشيرا الى ان (الهدف من اقامة هذا الحفل بمناسبة اليوبيل البلاتيني لعيد ميلادي هو لتذكير الناس بالعمل الخير لخدمة المجتمع وليس الاحتفال بمجرد عيد ميلاد كرقم بعدد السنوات ،بماذا قدم الانسان خلال مسيرة حياته لخدمة الانسانية والمجتمع.

يوبيل بلاتيني

وتذكير الناس بزرع المحبة وبناء الذات و التفاني بالاخر ،وان يكون طلب العلم من اهم مستلزمات الحياة ،فنحن عانينا الكثير من الآلم والحقد فيجب ان نزرع الحب والفرح والسعادة وحب العمل في ذاتنا و في ذات الاخرين فهذه خلاصة السؤال لماذا تحتفي باليوبيل البلاتيني لاني على مدى 75 عاما قضيتها فقط للعمل من اجل خدمة وطني وعائلتي و أهلي وبناء نفسي وعن تجربة اقولها من لا يستطيع بناء نفسه لا يستطيع بناء الاخرين و المجتمع). واضاف ان (رسالتي للشباب والاجيال القادمة ان لايبتعدوا عن التعليم والعلم و الفن والمحبة لان الفن والعلم تومأن وترتبط معهم المحبة وعلى الشباب الاعتماد على انفسهم وبناؤها وكيفية تعلم النفس لأن هذه صفات الانسان الناجح لخدمة نفسه اولا و المجتمع ثانيا).

عرض فيلم

كما شهد المهرجان البلاتين معرض تشكيلي و الحرف اليدوية للدكتور نوزاد يحيى باجر فضلا الى عرض فيلم وثائقي عن حياته و مسيرته العلمية و أنشطته الفنية والأدبية وأصداراته ومؤلافاته بالفن والادب و التشكيل و كتاب قال معلمي ،الذي يعد عن خلاصة لتجربة ومسيرة انسانية بالمواعظ والحكم ومخاطبة العقل البشري بالواقع كتبه باسلوب القصة القصيرة جدا ،كما شهد المهرجن المشاركة بحملة زراعة في حرم جامعة جيهان-أربيل. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية بين عدد من الاكاديميين والفنانيينن والاجتماعيين والمسؤلين الذين لديهم بصمة بخدمة المجتمع والانسانية .