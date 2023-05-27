رنا مولود تجمع بين الفكر السياسي وتنمية قدرات الأطفال: – عبد القادر الدليمي

أفلامي الوثائقية تتناول مواضيع هواجسي الكبرى

تحدثت الدكتورة رنا مولود لـ(الزمان ) قائلة ( أخرجت أفلامًا وثائقية عن النخيل والمرأة ولكن حبي العميق للأطفال جعلني أتخصص بذلك .أنا أستاذة جامعية وتخصصي الفكر السياسي الأمريكي المعاصر. حاصلة على شهادة دولية تخصصية في مجالات السلام وحقوق المرأة من الدنمارك 2021. مؤسسة ومديرة نادي كتاب الأطفال للإبداع الفكري ، وهي مؤسسة تعنى بتنمية قدرات الأطفال الفكرية والعلمية.

سألتها- من هي ضيفتنا ؟

هي الأستاذة المساعدة الدكتورة رنا مولود شاكر، عضوة في العديد من اللجان الحكومية والخاصة وهنا أسأل نفسي (كيف يوفق المرء في حياته ليكون رئيسًا وعضوًا في مثل تلك المسؤوليات ؟).

عزيزي القارئ دعونا نتعرف على هذه الشابة والطموحة لخدمة بلادها ( العراق).

تقول الدكتورة رنا: أنا عضو إرتباط برنامج لتمكين المرأة العراقية ، في جامعة بغداد.

وفي سؤال لي ، كم لجنة أنت عضوة أو رئيسة فيها؟

أجابت :عديدة جدا سأذكر منها القليل: عضو اللجنة العلمية في مجلة قضايا سياسية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد.عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الموسوم ( نحو ستراتيجية وطنية لتمكين المرأة) برعاية رئاسة الوزراء العراقية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عام 2021، رئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي لواقع تمكين المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة ، برعاية رئاسة الوزراء العراقية ، آذار 2020. عضوٍ اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي (المرأة والتكنولوجيا والتنمية) آيار 2022.

سألتها:انت أستاذة جامعية وتخصصك (الفكر السياسي الأمريكي المعاصر) لماذا تشغلين وقتك في تخصصات بعيدة ؟ وسؤالي الآخر، : أخرجتي مجموعة من الأفلام الوثائقية الممتازة جدا وكنت أعتقد بأنك مخرجة تلفزيونية ؟ وسؤالي ما قبل الأخير ، ما هي علاقتك بأحبابنا الأطفال والشباب ؟

أجابت وهي تبتسم ، فيما يتعلق بتخصصي لم أتركه أبدآ ولكنه جدا قريب من المواضيع التي تشغلني كثيرًا ، أما موضوع إخراجي لعدد كبير من الأفلام الوثائقية ثق يادكتور عبدالقادر كل المواضيع التي تناولتها في أفلامي الوثائقية هي تشكل عندي هاجس كبير جدا فالنخلة العراقية هي عمتنا التي نحبها ونعشقها ونحن ككل العراقين نحب التمر وفي شهر رمضان المبارك نفطر أولًا بالتمر واللبن ، أما الأفلام الاخرى فهي عن أحبائي الأطفال والشباب ومواضيع أخرى عديدة، ولذلك أسست نادي الكتاب وأصبحت مديرة له .

وهل شاركت بمؤتمرات ؟ أجابت ، نعم شاركت في العديد من المؤتمرات العراقية والدولية فيما يتعلق بالإرهاب الدولي وإنتهاك حقوق الانسان في العراق. وأردفت بسؤال آخر، وهل نشرت بحوثًا في مجلات محكمة ؟ قالت :بكل تأكيد ، أولًا نشرت بحثًا بعنوان ( ما هية الإرهاب وتأثيره على واقع حقوق الانسان في ( فرنسا وبريطانيا إنموذجا) ونشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد 2011 والعديد من البحوث والدراسات العلمية المنشورة سأذكر قسما منها ( الفكر السياسي للإتجاه اليميني الأمريكي المعاصر) نشر عن طريق دار رؤية للنشر في جمهورية مصر العربية عام 2019. ومجمل هذه البحوث تصب في مواضيع متعددة منها (مستقبل حقوق الانسان في زمن الإرهاب) وحقوق الانسان الفلسطينى ، نشر في مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد عام 2016 كذلك ( لأبعاد الفكرية لإطروحة نهاية التأريخ والإنسان) وهذا البحث نشر في مجلة لارك للفلسفة والليسانيات والعلوم الاجتماعية .

وهنا سألتها : وكم عدد البحوث التي نشرتيها ؟ أجابت :إثنان وعشرون بحثا .

قلت لها والكتب التي قمتي بتأليفها ؟ قالت: صدر لي كتاب بـ 509 صفحة بعنوان (الأسباب الخفية لإحتلال العراق) وكتابي الجديد بعنوان (الفكر السياسي للإتجاه اليميني الأمريكي المعاصر) .

وهنا قاطتها وسألتها عن الأطفال والشباب والمرأة ؟

إبتسمت بشكل مريح للغاية وأوردت بما يأتي : أنا أدعم مواهب الأطفال وأعيد كتابة القصص وأطوعها لهم من أجل أن تصل اليهم بسهولة تامة كذلك أبتكر لهم مسابقات تتلاءم وفئاتهم العمرية كل ذلك بجانب عملي كأستاذة جامعية ، أما الشباب فلهم نصيب آخر في كافة برامجي، وبالنسبة للمرأة فقد قمنا قبل شهر تقريبًا بإنجاز فيلم وثائقي عن نساء العراق بعنوان ( النهر الخالد) لدعم وتطوير المجتمع العراقي .

وهنا لابد لي أن أشيد بهذه الإنسانة المتميزة وأدعو الجهات المسؤولة لمساندتها وتقديم الدعم والعون من أجل بلادنا الحبيبة ( العراق).

وأغلقت سماعة الهاتف بين برلين وبغداد.