رمى‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬لخلاف‭ ‬تافه‭ ‬مع‭ ‬زوجته

لندن‭ – ‬الزمان

أقدم‭ ‬سائح‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬فظيعة‭ ‬بحق‭ ‬ابنه‭ ‬الرضيع‭ ‬بعدما‭ ‬غضب،‭ ‬مؤخرا،‭ ‬من‭ ‬سلوك‭ ‬زوجته‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬بسبب‭ ‬أمر‭ ‬وصفه‭ ‬معلقون‭ ‬بـ»التافه»‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬«صن»،‭ ‬فإن‭ ‬وائل‭ ‬نبيل‭ ‬سليمان‭ ‬زريقات،‭ ‬52‭ ‬عاما،‭ ‬ألقى‭ ‬عربة‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بعدما‭ ‬ربط‭ ‬قدمه،‭ ‬وعثرت‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬الصغير‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭. ‬وقام‭ ‬الأب‭ ‬بهذا‭ ‬الفعل‭ ‬بعدما‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنتايا،‭ ‬ووجد‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬خرجت‭ ‬إلى‭ ‬السهر‭ ‬وتركت‭ ‬الرضيع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عاما‭ ‬واحدا،‭ ‬بمفرده‭ ‬مع‭ ‬المربية‭.‬

وربط‭ ‬الأب‭ ‬قدم‭ ‬الرضيع‭ ‬إلى‭ ‬العربة‭ ‬ثم‭ ‬زج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وبعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة،‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬بالفرار‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬بالقتل‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬زوجته‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الإقامة‭ ‬حتى‭ ‬يخرج‭ ‬بمفرده‭ ‬إلى‭ ‬السهر‭ ‬في‭ ‬النوادي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تذعن‭ ‬له‭ ‬الزوجة‭.‬

ولاحظ‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬المراكب‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬جثة‭ ‬الرضيع‭ ‬بعدما‭ ‬طفت‭ ‬على‭ ‬الماء،‭ ‬واعتقد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بدمية‭ ‬خفيفة‭ ‬فقط،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬وصلت‭ ‬الشرطة‭ ‬حتى‭ ‬تأكدت‭ ‬من‭ ‬الفعل‭ ‬المروع‭.‬

وعقب‭ ‬الاعتقال،‭ ‬اعترف‭ ‬الأب‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬زار‭ ‬تايلاند‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬العناية‭ ‬بالطفل‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تف‭ ‬بالأمر‭ ‬حين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الوجهة‭ ‬السياحية‭.‬

واعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬السائح‭ ‬«القاتل»‭ ‬بعدما‭ ‬لاحظت‭ ‬أنه‭ ‬يتصرف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مشبوه‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬بانكوك‭.‬‭ ‬