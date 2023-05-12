رموز نضالية – خالدة خليل

هناك فرق كبير بين قادة يصنعون التاريخ وبين تاريخ يصنع القادة . فالقادة الذين يصنعهم التاريخ لفترة وجيزة مؤقتون ويذهبون دون أن يتركوا الأثر .أما القادة الذين يصنعون التاريخ فهم باقون لأنهم يطرزون صفحات التاريخ بأسمائهم وإنجازاتهم وأفعالهم ، هذه الأرض شاهدة على ذلك التاريخ ، هذه الأرض رويت بدماء شهدائهم الثمانية الآف .القادة الحقيقيون هم الذين يعيشون في ذاكرة الأجيال وذاكرة الوطن خالدين .أولئك القادة الخالدون يضيئون الدرب للأجيال ، بمشاعل الحرية والمقاومة والصمود .اليوم في إفتتاح النصب التذكاري ومتحف بارزاني الوطني ، شهد العالم من خلال ممثليه ودبلوماسييه وشخصياته السياسية ، التضحيات الجسام للبارزانيين الذين صنعوا الأمجاد ، ليضعوا العالم أمام حقيقة واحدة وهي أن إرادة الشعوب تنتصر دائماً ، ولا يمكن لأي كان أن يقتل تلك الإرادة المتوثبة،والتي انتفضت كل حين ضد الظلم والجور على يد الخالد البارزاني ، لننعم اليوم بكردستان آمنة في ظل قيادة حكيمة للمرجع القومي الزعيم مسعود البارزاني .

من حقنا نحن الكرد أن نفتخر بتلك الإنجازات القومية والوطنية والعالمية التي سطرها قادتنا ورموز نضالنا ووحدتنا .