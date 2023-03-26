رمضـان والقرآن يلتقيانِ – غزاي درع الطائي

الحبُّ والأخيارُ في رمضــــــــــــــــانِ

يتشابكونَ تشابكَ الأغصــــــــــــــانِ

الكلُّ في رمضانَ شيءٌ واحــــــــــدٌ

لا فرقَ بين فُلانةٍ وفُــــــــــــــــــــلانِ

الكلُّ في رمضــــــــــــــانَ نَفْسٌ حُرَّةٌ

لا فرقَ بين الفــــــــــــردِ والسُّلطانِ

رمضانُ والعِتقُ الذي يـــــــزهو بهِ

ريحانـــــــــــــــــــةٌ تسعى إلى ريحانِ

رمضـــــــانُ والقرآنُ يلتقيانِ

فيشعُّ نـــــورُ اللهِ في الأركانِ

اللهُ يمنحُنا نعيماً دائمـــــــــــاً

ويمُدّنا بالرَّوحِ والرَّيحـــــــانِ

كنْ أيُّهـــــا الإنسانُ كالفرسانِ

واحذرْ مِنَ العِصيانِ والكُفرانِ

أنا لستُ أشكو قلَّةَ الأبـدانِ

إنّي لأشكو قلَّةَ الإخــــوانِ

لا بــــــــــــــــــل وأشكو خفَّةَ الأوزانِ

وتحكُّمَ الحيتـانِ بالميزانِ

وخيانةَ الإنســـــــــــــــــــــانِ للإنسان

وتراجـــــــــــــــعَ الماسِ عن اللمعانِ

ماذا يفيدُ المـــــــــــــالُ صاحبَ أمرِهِ

لمّـــــــــــــــــــــــا يُلفُّ الجسمُ بالأكفانِ

الموتُ أُفْقٌ والحيــــــــــــــــــاةُ كمثلِهِ

والنّاسُ في الأُفُقَينِ مشتركــــــــــانِ

المرءُ خَطّاءٌ وهـــــــــــــــــــــــــذا طبعُهُ

مجداً لِمَنْ يسعى إلــــــــــى الغُفرانِ

الأجْرُ في رمضانَ نـــــــــــهرُ دافقٌ

والنَّهرُ مجبولٌ على الجَرَيـــــــــــانِ

بعبيرِ مغفرةٍ ونسمةِ رحمـــــــــــــــــةٍ

يسري بنــــــــــــا رمضانُ بينَ جِنانِ

الفَرْضُ نعطيهِ بــــــــــــــــــــلا نسيانِ

والحقُّ نأْخذُهُ بلا نُقصـــــــــــــــــــــــانِ

والحمـــــــــــــــــــدُ للهِ المُعزِّ المُرتَجى

ربِّ السَّماواتِ عظيمِ الشّــــــــــــــانِ