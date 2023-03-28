رمضان السابع عشر – مجيد السامرائي

النوافذ المضاءة النائية الشاهقة العالية البعيدة هناك اكثر من دليل على ان شاغليها عراقيون . هنا يسرفون في الزينات ويتبارون في الاضاءات . قبل السحور اميط الستارة عن مشاهدة متعالية فوق بعضها فيأتيني صوت من جامع الطباع يرفع الاذان ثلاثا فتمسك عمان عن كل شيء الا المطر .

خلافا للاتفاق المبرم مع طقس العرب ظننت ان اليوم مشمش وقمر الدين ؛ لكني عدت ادراجي لاصحب مظلتي وقبل ان افتحها اقلتني سيارة الى مكتبي سرنا قليلا واذا الشمس تسفر عن وجهها ببهاء .

الشمس شمسي والعـراق عراقي… ما غيّر الدخلاء من أخلاقي

وأنا الجـميل السـومري البـابلي…كانت يدي قيـثارة العشـاق

ملأت فضاءات الوجـود قصـائدي… حتى كأن الشعر صوت عراقي

شمس رمضان السابع عشر تطل علي وانا اجدد اقامتي من مركز أمن شميساني مقابل جامع الفيلات اقابل في السنة مرة الحاج ابو علاء التميمي صاحب كشك يعرف اصول المعاملات وما يطرأ عليها من تجديد وثائق ومستندات ثم يقول : ارضنا ارض العروبة والنسب والجد واحد ..

وانا اقول له :

تميـــــم مذّبحة فـــــرّح الضـان اصل الكرم فرعه ليوث عناتيت

فيضحك معربا عن اسنان بيض وهو يقول : جيرة الله عليك خلينا نكسبك على الفطور اليوم ..

هنا لاجوع ولا عطش طقس مثالي تماما ؛ لبيت دعوة صديق عراقي على السحور فلم اجد من يؤاخذني على النزول بمعطف شتوي ثقيل ..هنا لاتأمنن غدر الفصول .

القلب ملكك والفصول الأربعة من مطمعي

دام التـقت في مبسمك كل الفصول الأربعة

تبدو عمان صامتة خلاف السنوات التي قدمت اليها وانا اكثر فتوة وشبابا حيث كنت اقطع طرقها نزولا ماشيا على القدمين فأن رفع الاذان فالموائد عامرة على قارعة الطريق ولا سفرة منها تخلو من التمر .طعام الفقير وحلوى الغني وزادُ المسافر والمغترب

لم اغادر شارعي الاثير – الجاردينز- احاول ان اجعله عراقيا افتراضيا!

كما الرابية اعظمية عمان – حينما فزنا بكأس الخليج خرج الناس عن بكرة ابيهم وامهم حاملين الرايات ذات النجوم مهللين بهذا النصر العظيم .

كل شيء عراقي هنا بامتياز جاءت صبية اردنية بصحبة رجل كأنها تدلله فطلبت من صاحب المطعم العراقي طبق افطار مدجج باسام لايعرفها الا العراقيون مثلما يحفظ مغاربي من اغادير المغاربيه احياء بغداد من اغنية كاظم الساهر تتبغدد علينا واحنا من بغداد

من نبرة كلامك أعرفك من وين ، كراده أعظمية الكسرة أبو سيفين،

شواكه الفضل زيونة بتاوين، مو كلمن يدندن صارلي عواد

شارع الجادرينز- حيث اقيم بثبات – يمكن ان تناظره بشارع السعدون ختامه دوار الواحة المطابق لساحة التحرير وعند قوس غيث تسمع كلمات عيني واغاتي وفدوة وتدلل وعلى جرس لفظها ترتب سحورك كاهي وكمير عرب وصمون …

انا ابو الصمون ، واكف على الفرن ، جايكم بالعيد ،ومفول شحن.

رمضان كريم ..عواد بالخير وكل واحد يعطيه رب العباد خير المراد .