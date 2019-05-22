رمضان الخير – عبد المحسن عباس الوائلي

رمضان يارمضان احقا جاء رمضان فهذه هي الايام والشهور والاعوام تترى ونحن نلف وندور معها ومن تكتب له الحياة يعرف كيف تدور الايام وتختلف الشهور؟ وهاهي تأتي من جديد لتحمل لنا هذا الشهر الفضيل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى تكريما مابعده تكريم وهي انزال القرآن الكريم الكتاب المقدس الذي ابقاه الله محفوظا عنده، وحرم مسه الا على المظهرين من المخلوقات “لايمسه الا المطهرون” فهل من شهر بعد هذا يفوقه اكراما وعزا. وهاهو رمضان يأتي ويطرق ابوابنا ويعلن مجيئه وقدوم لياليه الفضيلة حيث الالفة والمحبة والوئام بين الناس، فكم من اسرة واسرة وصحابة وصحابة لايجتمعون الا في هذا الشهر الكريم بعدما اخذت الحياة كل وقتهم فكان هذا الشهر بالنسبة لهم عودة الى التقارب والالتقاء من جديد ليمارسوا حياتهم الاجتماعية بصورة طبيعية تكون صلة الارحام فيها هي الاقوى والاصح، فعندما امرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم التي اشتق لها اسما من اسمائه جل شأنه كان حريا بنا ان لانقطعها بل نقوم على وصلها دائما لا كل شهر في العام كما يفعل الكثير من الناس.. فهل سيكون هذا الشهر الفضيل بداية لصلة الارحام وزيادة لاواصر القربى؟ نرجو ذلك.

وفي هذا الشهر الكريم تهفو النفوس الى بارئها وترق طبائعها وتعمل جاهدة على مرضاة الله مبتعدة عن كل ما نهى عنه طامعة برضائه ودخول جناته التي وعد المتقين بها.. هي النفس الانسانية اذن التي تطمح دائما الى نوال كل شيء ما وسعها ذلك.. ولكن رضوان الله يظل الحاجة المثلى والطريق الافضل الى رحاب الله.. فهل تظل هذه النفوس على شفافيتها وطهرها؟ وهل تتطهر كل النفوس في هذا الشهر الكريم؟.

ام للشيطان اتباع له سلطان كبير عليهم ولا يستطيعون الخلاص منه؟ تبا لنفس ضعيفة يغويها الشيطان وتخر راكعة له متبعة اهواءه سائرة في دروب المعصية والخسارة التي ستؤدي بها الى الهلاك بعدما جاءت الفرصة تسعى للتخلص من هذه الشياطين ووساوسها، جاءتها الفرصة والبشارة في ها الشهر العظيم الذي تصفد فيه الشياطين فلا تقوى على النفس المؤمنة التي تبغي التوبة فتجد ابوابها مفتوحة امامها وغفران الكريم بانتظارها.

انها فرصة يابن ادم فاغتنمها ولن يكون للشيطان عليك من سبيل الا اذا كانت نفسك مريضة وكنت انت شيطانها الذي يقودها الى التهلكة حيث لاتهتدي بهداية ولاتجد طريق الصواب فكن ذا ايمان قوي وعقيدة راسخة تتغلب على هذا الشيطان الرجيم وتدخل في مرضاة الله وتجد نفسك التي تاهت عنك وضيعتها في ملذات الحياة الغرور التي مهما طالت فهي زوال ولن تجد امامك سوى عبادتك والاعمال الصالحة وما قدمت لترضي الله الذي خلقك؟ فاحزم امتعتك الان وجد التوبة والتقرب الى الله فمازال السبيل مفتوحا امامك وباب التوبة جاءك مشرع الابواب لتثوب الى رشدك وترى الله في كل شيء حولك وتحس بقدرته وتخر خاشعا في سبيل مرضاته، التي توردك جنات الخلد التي وعد الله المتقين بها.

فهل تتوب يابن ادم في هذا الشعر الفضيل وتتطهر من خطاياك ونحن في اوائل شهر الصيام؟ انها دعوة للتوبة فتحها الله سبحانه وتعالى في كل يوم لانعرف لها وقتا من النهار بأن ضياؤها في هذا الشهر الكريم.. فهل تلحق نفسك وتعود الى الله الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة؟.. اذن هيا شد الرحال الى رحاب هذا الشهر الفضيل وليكن الخطوة الاولى للعودة الى الايمان والتقرب الى الله؟ العودة الى تكسبك الصفاء والنقاء والمحبة فالى رحاب الشهر الفضيل في اولى ايامه المباركة. انه شهر رمضان رحمة كبيرة لنا وحلاوة ما بعدها حلاوة وهنا اذكر قولا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) حيث قال “عجبت ممن يأتي الى الدنيا ويخرج منها دون ان يتذوق احلى ما فيها وهو حلاوة الايمان”. وما حلاوة الايمان سوى تلك الذروة من ذرا الخشوع التي يصل اليها المؤمن وهو في قمة تواصله مع الخالق واندماجه في العبادة. ولعل شهر رمضان الفضيل الذي انزل فيه القرآن هدى ورحمة للعالمين، واستحبت فيه العبادات، هو اخصاب الاوقات واكثرها مناسبة لتذوق حلاوة الايمان، والتي لايدركها الا من يسعى اليها بنفس نقية صادقة ومطهرة من شوائب الدنيا، والا من ارتفعت صلاته وصيامه عن مستوى الروتين الطقوسي لتصل الى مستوى حرارة الايمان المتوهجة في صدر المتعبد وذوبانه الكلي في الذات الالهية. وان كانت درجات الايمان والشفافية الدينية متفاوتة من شخص الى اخر، الا ان هؤلاء قلة معدودة، خصوصا في ايامنا الحاضرة، اذ اصبح الكثيرون يتعاملون مع الشهر الفضيل بشيء من الروتينية، ويتناولنه من جانبه الدنيوي اكثر من جانبه الديني، محولين اياه الى شهر للمعدة والفرجة. فمن صام لايقيم الصلاة، الى مصل لايؤدي صلاة الليل والمستحبات يشعر بأنه قدم ما عليه، فلا حاجة له الى قيام الليل والتهجد، ومن ساهر امام التلفاز حتى ساعة متأخرة تخونه قدرته النومية على تأدية صلاة الفجر، وعذره في ذلك مسلسل مشوق أو برنامج مسل من تاريخ البرامج والمسلسلات المعدة خصيصا لشهر رمضان. وبين هذا وذاك يتناسى الكثيرون امام تنوع المائدة بالمأكولات، والشاشة بالمسلسلات، ان شهر رمضان هو شهر عبادة في المقام الاول، فيتحول الصوم الى روتين فريضة، وتنوب السهرات الرمضانية عن العبادات الرمضانية، وبدل الاكثار من الصدقة واطعام المساكين تكثر عزائم الوجاهة. حيث تتحول الموائد الى حلبات صراع للتباهي، ولابراز العضلات الكرمية والتبذيرية، بينما تتحول المعدة لأي مصب نفايات فتضيع فوائد الصوم الصحية مع اول ملعقة افطار، بينما تتراجع فوائده الدينية والروحية امام مغريات التسالي التلفزيونية المميزة والمكثفة فيس ها الشهر بالذات، فنأكل كثيرا ونتفرج كثيرا، ويبقى الاكثار من العبادة لمن اليها سبيلا. وبذلك يأتي رمضان على الكثيرين ويذهب وهم يتذوقون حلاوة المسلسلات والمأكولات والحلويات لا حلاوة الايمان. ولا احد ينكر ان المؤمن الحق موجود في كل زمان ومكان، وان من يريد التوجه الى الله بصدق وتفان واكثار من العبادة، لايمكن ان تلهيه عن ذلك مغريات رمضان الدنيوية. ولكن هناك سؤالا يطرح نفسه بالحاح، وهو اذا كنا في عصره طغت فيه التكنولوجيا، واصبحت جزء لايتجزأ من حياتنا، حيث لانستطيع ان نلقي التلفاز او نستغني عن الفضائيات، ونرجع الى الزمن الى الوراء، لنستعيد البسمة المفقودة. فهل من الضروري ان تشحذ على الطاقات الابداعية، والمسلسلات والسهرات الغنائية، والفوازير وكل البرامج الممتعة، وبهذه الكثافة والكثرة كلها، للشهر الفضيل في الدول المسلمة، فنستقبل الشهر بقرابين الابداع التلفزيوني والبرامجي التي تحولت لكثرتها، الى وسيلة فتنة تشغل الناس عن التقرب اكثر الى الله، فينصرف ضعاف العباد امام الشاشات، ملاحقين للمسلسلات، ولاهثين وراءها ركضا من قناة الى قناة- وقليلون هم المقاومون لهذا الاغراء- فيقل بذلك الوقت المخصص التقرب الى الله بمزيد من قراءة القرآن. او النو افل، وينفص رمضان شيئا من خصوصيته العبادية. أو ليس من الاجدر ان يقل عدد البرامج والمسلسلات، بدلا من ان يتضاعف، وان يحتفظ بهذا الزخم التلفزيوني الى ما بعد الشهر الفضيل ليبقى شهر رمضان شهر عبادة في المقام الاول؟. أليس ما اقوله صحيحا..؟! ولكن هل من مجيب؟. اللهم نسألك المغفرة فأنت الغفور الرحيم.