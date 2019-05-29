رمضان‭ ‬يفتتح‭ ‬سباق‭ ‬تعاقدات‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬

القاهرة‭ ‬– الزمان

انطلق‭ ‬سباق‭ ‬تعاقدات‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬المصري‭ ‬،فيما‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬العشر‭ ‬الاواخر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬الحالي‭ ‬،‭ ‬حيث

تعاقدت‭ ‬شركة‭ ‬سينرجي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفني‭ ‬للمنتج‭ ‬تامر‭ ‬مرسي،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬جديد،‭ ‬للعرض‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬لعام‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مسلسل‭ ‬«زلزال»‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬به‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬الحالي‭.‬

محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬«فيس‭ ‬بوك»‭ ‬جمعته‭ ‬بتامر‭ ‬مرسي،‭ ‬وقت‭ ‬التعاقد‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬«سينرجي»‭.‬

مسلسل‭ ‬«زلزال»‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬كمال،‭ ‬إخراج‭ ‬إبراهيم‭ ‬فخر،‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬سنيرجي،‭ ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬حلا‭ ‬شيحة،‭ ‬ماجد‭ ‬المصري،‭ ‬منى‭ ‬عبدالغني،‭ ‬هنادي‭ ‬مهنى،‭ ‬حسام‭ ‬داغر،‭ ‬أحمد‭ ‬صيام،‭ ‬مصطفى‭ ‬منصور،‭ ‬يوسف‭ ‬عثمان،‭ ‬آية‭ ‬هلالي،‭ ‬حنان‭ ‬سليمان،‭ ‬لمياء‭ ‬كرم‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تعاقد‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬“العدل‭ ‬جروب”‭ ‬لبطولة‭ ‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬ولكنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬الرقابة‭ ‬بسبب‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬والتي‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬شاب‭ ‬مسلم‭ ‬وفتاة‭ ‬مسيحية‭.‬

الفيلم‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬مدحت‭ ‬العدل،‭ ‬وإخراج‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬العدل،‭ ‬ويقوم‭ ‬بطولته‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬وشيرين‭ ‬رضا‭ ‬وروبي،‭ ‬ويتولى‭ ‬مهمة‭ ‬إنتاجه‭ ‬شركة‭ ‬العدل‭ ‬جروب‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تعاقد‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬«شبح‭ ‬النيل»،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬رعب‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمه‭ ‬بتقنية‭ ‬الـD3‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬