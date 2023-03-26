رمضان‭ ‬والحرب-حسن النواب

معركة بدر، فتح مكة، معركة الزلاقة بالأندلس، معركة وادي لكة، موقعة حطين واسترداد بيت المقدس، معركة عين جالوت، فتح جزيرة رودس في سنة 53 هجرية موقعة البويب بين المسلمين بقيادة المثنى والفرس وانتصر فيها المسلمون، معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، معركة عمورية، فتح بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد، النصر العظيم للجيش العربي المصري على إسرائيل في العاشر من رمضان سنة 1393هجرية، كل هذه المعارك وغيرها حدثت في شهر رمضان الكريم، ففي رمضان من السنة الثانية للهجرة خرج المسلمون بقيادة رسول الله “ص” ليعترضوا قافلة لقريش يقودها أبو سفيان، ولكن أبا سفيان غَيّرَ طريقه الى الساحل واستنفر أهل مكة، فخرجوا لمحاربة المسلمين والتقى الجمعان في بدر في السابع عشر من رمضان سنة اثنتين للهجرة، ونصر الله رسوله والمؤمنين رغم قلَّةِ عددهم وعدَّتهم فقد كانوا ثلاثمائة وسبعة عشر وكان المشركون أكثر من ألف وأثمرت نتائج النصر مزايا كثيرة، فقد ارتفعت معنويات المسلمين وعلت مكانتهم عند القبائل التي لم تسلم بعد، واهتزت قريش في أعماقها وخسرت كبار صناديدها وأعمدة الكفر فيها، وأخذت تعد للثأر والانتقام. وخلال سنة تحققت للمسلمين في المدينة عوامل أمن خارجية وداخلية فقبائل غطفان وسليم التي كانت تعد لمهاجمة المسلمين بلغها انتصار المسلمين في بدر وتحركهم بعد ذلك لضربها، فخافت وتركت ديارها وخلفت غنائم كثيرة للمسلمين، كما أجلي بنو قينقاع إحدى قبائل اليهود لكيدهم بالمسلمين وشرورهم، كانت تلك الغزوة فرقانا بين الحق والباطل، تلك الغزوة التي جعلت للمسلمين كيانا مهاباً وجانباً مصوناً. وبعد هذه الغزوة أصبح للمسلمين كياناً ماثلاً لأعين الكفار يحسبون له ألف حساب ولا يجرؤون على تجاهله، بعد أن كانوا مستضعفين لا يكترث بهم بل ويستهان بهم، أصبحوا بعدها قوة ضاربة يهابها الكفار. فكانت تلك الحادثة عرساً حقيقياً في رمضان وفرحاً صادقاً للمسلمين في شهر الفرقان، وفي رمضان في السنة الثامنة للهجرة تحقق أكبر فتح للمسلمين وهو فتح مكة المعقل الأكبر للشرك آنئذ، فقد نقضت قريش الصلح الذي عقدته مع المسلمين في الحديبية؛ وكان رسول الله “ص” قد عزم على فتح مكة، فأخذ يُعِدّ العدّة لذلك في سرية وخفاء. وفي اليوم العاشر من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة تحرّك عشرة آلاف صحابي تحت قيادة رسول الله “ص” لفتح مكة، وخرجوا من المدينة وهم صائمون، وكان الليل قد دخل، فأمر رسول الله بإيقاد النار، فأوقد الجيش نارًا عظيمة، مما أدخل الرعب في قلوب المشركين وتحرّك الجيش، ودخل رسول الله “ص” مكة، واتجه إلى ذي طوى، وخرّ ساجدًا شكراً لله على ما أكرمه به من العزِّة وذلّ الكافرين. وفي ذي طوى قسّم رسول الله الجند، فسار الزبير بن العوام بجزء من الجيش، وانطلق سعد بن عبادة بقسم آخر، ثم أخذ علي بن أبي طالب الراية، ودخل خالد بن الوليد مكة من جانب آخر، وسار أبو عبيدة بن الجراح بين يدي رسول الله حتى نزل أعلى مكة. ولم يلق المسلمون أية مقاومة تُذكَر أثناء دخولهم مكة سوى بعض المناوشات بين خالد بن الوليد وبعض رجال قريش حتى هرب المشركون بعدها، وقد أمر النبي “ص” أصحابه بألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وبعد أنْ هدأت أوضاع الناس دخل رسول الله “ص” المسجد الحرام وحوله الأنصار والمهاجرون، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، فأخذ يطعنها بالقوس، ويقول: (وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا). وأخذ الرسول “ص” مِفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، وفتحها ثم دخلها، فرأى صورًا فمحاها، وحطّم الأصنام، ثم صلى في داخلها، وخرج فوجد المسجد قد امتلأ بأهل مكة ينتظرون مصيرهم، فخطب فيهم، ثم قال: “يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم”؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: “فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء”. ثم أعطى رسول الله مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة. وتمَّ فتح مكة، وكان لهذا الفتح أثر كبير في تاريخ البشرية، فقد قضى على الأوثان والشرك في مكة تمامًا، وتسابقت الشعوب والقبائل إلى الدخول في الإسلام، ودخلت الجزيرة العربية بأكملها في دين الله، وبدأ الرسول “ص” في بعث الرسل إلى البلاد المجاورة كما وضع الأسس الخالدة التي قامت عليها الفتوحات الإسلامية، مثل عدم الاعتداء على المدنيين، وعدم قطع شيء من النبات بلا فائدة، والعفو والصفح عند المقدرة. وها هو رمضان يطلُّ علينا وأرض السواد تتذكر جرحاً عميقاً في قلوب العراقيين الأبرار، حين غزت شرذمة الظلاميين من الدواعش والخونة مدن الموصل الحدباء وتكريت صلاح الدين وأم البرتقال ديالى والأنبار خيمة العراق الكريمة، ولم تعد في ذلك الوقت لذة وشهية في موائد الإفطار، مادام أهلنا كانوا في تلك المدن المسبية يعيشون بظروف قاسية ودامية، وكيف نهنأ بلقمة طيبة عند الإفطار والدواعش كانوا قدْ استباحوا كل شيء؟ فكم من رمضان مرَّ على العراقيين وهم يكابدون من ويلات الحرب، وفطورهم مطبوخ بنيران المدفعية والمفخخات والقصف العشوائي وزخ الرصاص الأعمى، وإذا كانت بغداد والبصرة قد تلظَّت من القصف في حربنا مع إيران وحرب الخليج الثانية، فقدْ اختنقتْ الموصل وتكريت وديالى والأنبار بالبارود والقتل العشوائي خلال غزو الدواعش. نبتهل إلى الله أنْ يبعد عن البلاد والبلدان العربية كل سوء ومكروه، ويوّحد قلوب العرب في هذا الشهر الكريم لدرأ الفتنة وكراهية وشرور الحاقدين بنا وبشعوبنا العربية.
حسن النوّاب