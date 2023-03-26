رمضان‭ ‬والحرب-حسن النواب

معركة‭ ‬بدر،‭ ‬فتح‭ ‬مكة،‭ ‬معركة‭ ‬الزلاقة‭ ‬بالأندلس،‭ ‬معركة‭ ‬وادي‭ ‬لكة،‭ ‬موقعة‭ ‬حطين‭ ‬واسترداد‭ ‬بيت‭ ‬المقدس،‭ ‬معركة‭ ‬عين‭ ‬جالوت،‭ ‬فتح‭ ‬جزيرة‭ ‬رودس‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬53‭ ‬هجرية‭ ‬موقعة‭ ‬البويب‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬بقيادة‭ ‬المثنى‭ ‬والفرس‭ ‬وانتصر‭ ‬فيها‭ ‬المسلمون،‭ ‬معركة‭ ‬القادسية‭ ‬بقيادة‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬وقاص،‭ ‬معركة‭ ‬عمورية،‭ ‬فتح‭ ‬بلاد‭ ‬الأندلس‭ ‬بقيادة‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬زياد،‭ ‬النصر‭ ‬العظيم‭ ‬للجيش‭ ‬العربي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬سنة‭ ‬1393هجرية،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعارك‭ ‬وغيرها‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الكريم،‭ ‬ففي‭ ‬رمضان‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬للهجرة‭ ‬خرج‭ ‬المسلمون‭ ‬بقيادة‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ “‬ص‭” ‬ليعترضوا‭ ‬قافلة‭ ‬لقريش‭ ‬يقودها‭ ‬أبو‭ ‬سفيان،‭ ‬ولكن‭ ‬أبا‭ ‬سفيان‭ ‬غَيّرَ‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬الساحل‭ ‬واستنفر‭ ‬أهل‭ ‬مكة،‭ ‬فخرجوا‭ ‬لمحاربة‭ ‬المسلمين‭ ‬والتقى‭ ‬الجمعان‭ ‬في‭ ‬بدر‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬سنة‭ ‬اثنتين‭ ‬للهجرة،‭ ‬ونصر‭ ‬الله‭ ‬رسوله‭ ‬والمؤمنين‭ ‬رغم‭ ‬قلَّةِ‭ ‬عددهم‭ ‬وعدَّتهم‭ ‬فقد‭ ‬كانوا‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬وسبعة‭ ‬عشر‭ ‬وكان‭ ‬المشركون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬وأثمرت‭ ‬نتائج‭ ‬النصر‭ ‬مزايا‭ ‬كثيرة،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬معنويات‭ ‬المسلمين‭ ‬وعلت‭ ‬مكانتهم‭ ‬عند‭ ‬القبائل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬بعد،‭ ‬واهتزت‭ ‬قريش‭ ‬في‭ ‬أعماقها‭ ‬وخسرت‭ ‬كبار‭ ‬صناديدها‭ ‬وأعمدة‭ ‬الكفر‭ ‬فيها،‭ ‬وأخذت‭ ‬تعد‭ ‬للثأر‭ ‬والانتقام‭. ‬وخلال‭ ‬سنة‭ ‬تحققت‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬عوامل‭ ‬أمن‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬فقبائل‭ ‬غطفان‭ ‬وسليم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المسلمين‭ ‬بلغها‭ ‬انتصار‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬بدر‭ ‬وتحركهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لضربها،‭ ‬فخافت‭ ‬وتركت‭ ‬ديارها‭ ‬وخلفت‭ ‬غنائم‭ ‬كثيرة‭ ‬للمسلمين،‭ ‬كما‭ ‬أجلي‭ ‬بنو‭ ‬قينقاع‭ ‬إحدى‭ ‬قبائل‭ ‬اليهود‭ ‬لكيدهم‭ ‬بالمسلمين‭ ‬وشرورهم،‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الغزوة‭ ‬فرقانا‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬والباطل،‭ ‬تلك‭ ‬الغزوة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬للمسلمين‭ ‬كيانا‭ ‬مهاباً‭ ‬وجانباً‭ ‬مصوناً‭. ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬الغزوة‭ ‬أصبح‭ ‬للمسلمين‭ ‬كياناً‭ ‬ماثلاً‭ ‬لأعين‭ ‬الكفار‭ ‬يحسبون‭ ‬له‭ ‬ألف‭ ‬حساب‭ ‬ولا‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬تجاهله،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬مستضعفين‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬بهم‭ ‬بل‭ ‬ويستهان‭ ‬بهم،‭ ‬أصبحوا‭ ‬بعدها‭ ‬قوة‭ ‬ضاربة‭ ‬يهابها‭ ‬الكفار‭. ‬فكانت‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬عرساً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬وفرحاً‭ ‬صادقاً‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬الفرقان،‭ ‬وفي‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثامنة‭ ‬للهجرة‭ ‬تحقق‭ ‬أكبر‭ ‬فتح‭ ‬للمسلمين‭ ‬وهو‭ ‬فتح‭ ‬مكة‭ ‬المعقل‭ ‬الأكبر‭ ‬للشرك‭ ‬آنئذ،‭ ‬فقد‭ ‬نقضت‭ ‬قريش‭ ‬الصلح‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬مع‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الحديبية؛‭ ‬وكان‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ “‬ص‭” ‬قد‭ ‬عزم‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مكة،‭ ‬فأخذ‭ ‬يُعِدّ‭ ‬العدّة‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬سرية‭ ‬وخفاء‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬تحرّك‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬صحابي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ “‬ص‭” ‬لفتح‭ ‬مكة،‭ ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬وهم‭ ‬صائمون،‭ ‬وكان‭ ‬الليل‭ ‬قد‭ ‬دخل،‭ ‬فأمر‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬بإيقاد‭ ‬النار،‭ ‬فأوقد‭ ‬الجيش‭ ‬نارًا‭ ‬عظيمة،‭ ‬مما‭ ‬أدخل‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المشركين‭ ‬وتحرّك‭ ‬الجيش،‭ ‬ودخل‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ “‬ص‭” ‬مكة،‭ ‬واتجه‭ ‬إلى‭ ‬ذي‭ ‬طوى،‭ ‬وخرّ‭ ‬ساجدًا‭ ‬شكراً‭ ‬لله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكرمه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬العزِّة‭ ‬وذلّ‭ ‬الكافرين‭. ‬وفي‭ ‬ذي‭ ‬طوى‭ ‬قسّم‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬الجند،‭ ‬فسار‭ ‬الزبير‭ ‬بن‭ ‬العوام‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬الجيش،‭ ‬وانطلق‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬عبادة‭ ‬بقسم‭ ‬آخر،‭ ‬ثم‭ ‬أخذ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬طالب‭ ‬الراية،‭ ‬ودخل‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬مكة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬وسار‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬بن‭ ‬الجراح‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬نزل‭ ‬أعلى‭ ‬مكة‭. ‬ولم‭ ‬يلق‭ ‬المسلمون‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭ ‬تُذكَر‭ ‬أثناء‭ ‬دخولهم‭ ‬مكة‭ ‬سوى‭ ‬بعض‭ ‬المناوشات‭ ‬بين‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬وبعض‭ ‬رجال‭ ‬قريش‭ ‬حتى‭ ‬هرب‭ ‬المشركون‭ ‬بعدها،‭ ‬وقد‭ ‬أمر‭ ‬النبي‭ “‬ص‭” ‬أصحابه‭ ‬بألا‭ ‬يقاتلوا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬قاتلهم‭. ‬وبعد‭ ‬أنْ‭ ‬هدأت‭ ‬أوضاع‭ ‬الناس‭ ‬دخل‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ “‬ص‭” ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬وحوله‭ ‬الأنصار‭ ‬والمهاجرون،‭ ‬ثم‭ ‬طاف‭ ‬بالبيت‭ ‬وفي‭ ‬يده‭ ‬قوس،‭ ‬وحول‭ ‬الكعبة‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬وستون‭ ‬صنمًا،‭ ‬فأخذ‭ ‬يطعنها‭ ‬بالقوس،‭ ‬ويقول‭: (‬وَقُلْ‭ ‬جَاء‭ ‬الْحَقُّ‭ ‬وَزَهَقَ‭ ‬الْبَاطِلُ‭ ‬إِنَّ‭ ‬الْبَاطِلَ‭ ‬كَانَ‭ ‬زَهُوقًا‭). ‬وأخذ‭ ‬الرسول‭ “‬ص‭” ‬مِفتاح‭ ‬الكعبة‭ ‬من‭ ‬عثمان‭ ‬بن‭ ‬طلحة،‭ ‬وفتحها‭ ‬ثم‭ ‬دخلها،‭ ‬فرأى‭ ‬صورًا‭ ‬فمحاها،‭ ‬وحطّم‭ ‬الأصنام،‭ ‬ثم‭ ‬صلى‭ ‬في‭ ‬داخلها،‭ ‬وخرج‭ ‬فوجد‭ ‬المسجد‭ ‬قد‭ ‬امتلأ‭ ‬بأهل‭ ‬مكة‭ ‬ينتظرون‭ ‬مصيرهم،‭ ‬فخطب‭ ‬فيهم،‭ ‬ثم‭ ‬قال‭: “‬يا‭ ‬معشر‭ ‬قريش،‭ ‬ما‭ ‬ترون‭ ‬أني‭ ‬فاعل‭ ‬بكم‭”‬؟‭ ‬قالوا‭: ‬خيرًا،‭ ‬أخ‭ ‬كريم‭ ‬وابن‭ ‬أخ‭ ‬كريم‭. ‬قال‭: “‬فإني‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬لإخوته‭: ‬لا‭ ‬تثريب‭ ‬عليكم‭ ‬اليوم‭. ‬اذهبوا‭ ‬فأنتم‭ ‬الطلقاء‭”. ‬ثم‭ ‬أعطى‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬مفتاح‭ ‬الكعبة‭ ‬لعثمان‭ ‬بن‭ ‬طلحة‭. ‬وتمَّ‭ ‬فتح‭ ‬مكة،‭ ‬وكان‭ ‬لهذا‭ ‬الفتح‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية،‭ ‬فقد‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬الأوثان‭ ‬والشرك‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬تمامًا،‭ ‬وتسابقت‭ ‬الشعوب‭ ‬والقبائل‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الإسلام،‭ ‬ودخلت‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬بأكملها‭ ‬في‭ ‬دين‭ ‬الله،‭ ‬وبدأ‭ ‬الرسول‭ “‬ص‭” ‬في‭ ‬بعث‭ ‬الرسل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬المجاورة‭ ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬الخالدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭ ‬الفتوحات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المدنيين،‭ ‬وعدم‭ ‬قطع‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬بلا‭ ‬فائدة،‭ ‬والعفو‭ ‬والصفح‭ ‬عند‭ ‬المقدرة‭. ‬وها‭ ‬هو‭ ‬رمضان‭ ‬يطلُّ‭ ‬علينا‭ ‬وأرض‭ ‬السواد‭ ‬تتذكر‭ ‬جرحاً‭ ‬عميقاً‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬العراقيين‭ ‬الأبرار،‭ ‬حين‭ ‬غزت‭ ‬شرذمة‭ ‬الظلاميين‭ ‬من‭ ‬الدواعش‭ ‬والخونة‭ ‬مدن‭ ‬الموصل‭ ‬الحدباء‭ ‬وتكريت‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وأم‭ ‬البرتقال‭ ‬ديالى‭ ‬والأنبار‭ ‬خيمة‭ ‬العراق‭ ‬الكريمة،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬لذة‭ ‬وشهية‭ ‬في‭ ‬موائد‭ ‬الإفطار،‭ ‬مادام‭ ‬أهلنا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ ‬المسبية‭ ‬يعيشون‭ ‬بظروف‭ ‬قاسية‭ ‬ودامية،‭ ‬وكيف‭ ‬نهنأ‭ ‬بلقمة‭ ‬طيبة‭ ‬عند‭ ‬الإفطار‭ ‬والدواعش‭ ‬كانوا‭ ‬قدْ‭ ‬استباحوا‭ ‬كل‭ ‬شيء؟‭ ‬فكم‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬مرَّ‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬وهم‭ ‬يكابدون‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب،‭ ‬وفطورهم‭ ‬مطبوخ‭ ‬بنيران‭ ‬المدفعية‭ ‬والمفخخات‭ ‬والقصف‭ ‬العشوائي‭ ‬وزخ‭ ‬الرصاص‭ ‬الأعمى،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬بغداد‭ ‬والبصرة‭ ‬قد‭ ‬تلظَّت‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬حربنا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وحرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية،‭ ‬فقدْ‭ ‬اختنقتْ‭ ‬الموصل‭ ‬وتكريت‭ ‬وديالى‭ ‬والأنبار‭ ‬بالبارود‭ ‬والقتل‭ ‬العشوائي‭ ‬خلال‭ ‬غزو‭ ‬الدواعش‭. ‬نبتهل‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬أنْ‭ ‬يبعد‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬والبلدان‭ ‬العربية‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه،‭ ‬ويوّحد‭ ‬قلوب‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الكريم‭ ‬لدرأ‭ ‬الفتنة‭ ‬وكراهية‭ ‬وشرور‭ ‬الحاقدين‭ ‬بنا‭ ‬وبشعوبنا‭ ‬العربية‭. ‬

حسن‭ ‬النوّاب