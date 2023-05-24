رمز فتاة الربيع بأمسية ثقافية

الموصل – هدير الجبوري

ضيف فرع نينوى باتحاد الصحفيين العراقيين وضمن برنامجه الثقافي السيدة أمية فيصل محجوب التي كانت رمز لنصب فتاة الربيع وعنقاء ام الربيعين في سبعينات القرن الماضي بأمسية ثقافية أقامها على قاعة مركز يوسف ذنون للدراسات والابحاث الفنية والتأربخية في الموصل وتحدثت فيها فيصل عن مسيرتها الابداعية وكيفية اختيارها رمزا لنصب فتاة الربيع في الماضي.. وتم اثناء الامسية تقديم شهادة تقديرية من الاتحاد للضيفة لدورها النسوي الفاعل .وتناولت الامسية محاور عديدة من أحداث ومحطات كثيرة في حياة الناشطة المجتمعية أمية والحديث عن جانب مهم من حياتها والمتمثل بوالدها عقيد الشرطة فيصل محجوب الطائي وتكليفه مع مجموعة من خيرة ضباط الداخلية في بداية سبعينات القرن الماضي بالقبض على المجرم الذي روٌع بغداد انذاك وتأثير ذلك على شخصيتها فيما بعد

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