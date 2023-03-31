رقم قياسي للمصلين بالأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الاسلامية‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬مصل‭ ‬أدوا‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬جمعة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬وسط‭ ‬تعزيزات‭ ‬للشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬وفي‭ ‬محيطها‭. ‬وافاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الصلاة‭ ‬انتهت‭ ‬بهدوء‭. ‬وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬الاوقاف‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬التابعة‭ ‬للأردن‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬مصل‭ ‬الجمعة‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬المصلين‭ ‬تجمعوا‭ ‬هناك،‭ ‬أي‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أعربت‭ ‬عدة‭ ‬قنصليات‭ ‬أجنبية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬امكان‭ ‬وقوع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭.‬‮ ‬

والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارته‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬للأردن‭. ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬أقدس‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬الإسلام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشير‭ ‬إليه‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جبل‭ ‬الهيكل‮»‬‭ ‬ويعتبرونه‭ ‬أقدس‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬عندهم‭.‬

ويشهد‭ ‬المسجد‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬المصلين‭ ‬والشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬دخول‭ ‬اليهود‭ ‬إليه‭ ‬والصلاة‭ ‬فيه،‭ ‬معتبرين‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬استفزازاً‭ ‬لهم‭. ‬وقال‭ ‬جهاز‭ ‬كوغات‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الجمعة،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬عبروا‭ ‬المعابر‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬لاداء‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬صورا‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬تظهر‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬المصلين‭ ‬يتجمعون‭ ‬عند‭ ‬الحواجز‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬منتقدا‭ ‬‮«‬الإجراءات‭ ‬الصارمة‭ ‬والمهينة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إغلاق‭ ‬المعابر‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬واسرائيل‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬اليهودي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭.‬

وتمكن‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬من‭ ‬العبور‭ ‬الجمعة‭ ‬لأداء‭ ‬صلاة‭ ‬رمضان‭. ‬لكن‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬انتظار‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬إيريز‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭.‬

وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬المعابر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عيد‭ ‬الفصح،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬عسكري‭ ‬اوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬فقط‭ ‬بالعبور‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭.‬