رقابة الضمير – حسين الصدر
– 1 –
عمليات الرصد الآلي والمراقبة ليست مضمونةَ النتائج بشكل مطلق، اذ قد تمتد اليها يد التعطيل …
– 2 –
انّ الرقابة الحقيقة التي لن تتوقف عن رصد كل ما يجري من الانسان ومعه ، هي رقابة الضمير …
– 3 –
ومعنى ذلك :
انّ الوازع الداخلي المرهف هو الذي يقف حائلاً بين الانسان وبين اجتراحه للمفارقات والاختراقات للموازين والقوانين .
– 4 –
الدين يزرع في النفس بذور النقاء ،
والتمسك بأهداب الأخلاق يدفع باتجاه الاستقامة والسلامة في جميع التعاملات مع النفس ومع العائلة ومع المجتمع ،
والتربية الصالحة ، والبيئة الصالحة، يسهمان الى حد كبير في يقظة الضمير .
– 5 –
وقوله تعالى :
( وانّ عليكم لحافِظِين . كراماً كاتِبِين )
يشير بكل وضوح وصراحة الى الرقابة الالهية الخفية، التي ترافق الانسان طوال حياتِهِ ،عن كل ما يصدر منه من قولٍ أو فعل ، ولكنه كثيراً ما ينسى تلك الرقابة ، ويسدر في غيّه ، مرتطماً بالممنوعات ومتجاوزاً الخطوط الحمراء كلها .
– 6 –
وكتب أحد أصدقائنا الأعزاء – وهو طبيب عراقي يمارس المهنة في لندن–
يقول :
سألتُ أحد المراجِعين عن عمله ،
فقال :
انه سائق سيارة
ويعمل في السفارة اليابانية .
وقد لفت نَظَرَهُ انّ السفير الياباني حين أَزْمَعَ السفر الى بلاده ، باجازةٍ شخصية – ركب سيارة أجرة ولم يستخدم سيارة السفارة ..!!
انّ الحرص على المال العام ، هو الذي دعاه الى ذلك، وهذا ما ادّى الى أنْ ينبهر به السائق ، ويكّن له الاحترام الكبير .
وقرأت فيما قرأت :
انّ احدى الحسناوات الاستراليات – وهي عارضة أزياء – تسلمت من رجل أعمال ماليزي معجب بها مجوهرات وهدايا تبلغ قيمتُها ملايين الدولارات ، ولكنها حين علمت انّ الرجل المذكور ممن سطا على المال العام وتلاعب به ، عمدت الى إرجاع تلك الهدايا الثمينة الى هيئة العدل الدوليّة لتعيدها الى خزانة الدولة الماليزية .
والسؤال الآن :
أين سياسيُ الصدفة ، ومحتلي المواقع السلطوية في (العراق الجديد) من هذه النزعة الرافضة للاستحواذ على المال العام بالطرق الملتوية ، أيرضون أن تكون هذه الغانية أفضل منهم في السلوك ؟
انّ عليهم أنْ يقولوا :
يا أرض سِيخي وابتلِعِينا
لو كانوا يملكون ذرّة من الحياء ..!!
– 7 –
انّ بعض السلطويين يرافق وَلَدَهُ رتلٌ من السيّارات المدّرعة والحمايات حين يتجه الى معهده او الى اي مكان آخر ..!!
وما محل ابنه من الاعراب هنا ؟
انّ هذه الحمايات قد خُصصت له باعتباره مسؤولاً مهما في الدولة مثلا ، ولم تخصص للصبيان والفتيان ..!!
انّ ” العراق الجديد ” مثخنٌ بالجراح بسبب التجاوزات الفظيعة والانتهاكات المريعة التي سجلّها حماةُ القانون (…) على أنفسهم مستغِلين مناصبهم الرسمية أبشع استغلال .
وليتَ الأمر وقف عند هذه الحدود ، ولكنه تجاوز ذلك كثيراً حيث سجلت المليارات من الدولارات المنهوبة في حسابات شخصية ، حتى صارت لها رائحةٌ تزكم الأنوف ..!!