رقابة الضمير – حسين الصدر

– 1 –

عمليات الرصد الآلي والمراقبة ليست مضمونةَ النتائج بشكل مطلق، اذ قد تمتد اليها يد التعطيل …

– 2 –

انّ الرقابة الحقيقة التي لن تتوقف عن رصد كل ما يجري من الانسان ومعه ، هي رقابة الضمير …

– 3 –

ومعنى ذلك :

انّ الوازع الداخلي المرهف هو الذي يقف حائلاً بين الانسان وبين اجتراحه للمفارقات والاختراقات للموازين والقوانين .

– 4 –

الدين يزرع في النفس بذور النقاء ،

والتمسك بأهداب الأخلاق يدفع باتجاه الاستقامة والسلامة في جميع التعاملات مع النفس ومع العائلة ومع المجتمع ،

والتربية الصالحة ، والبيئة الصالحة، يسهمان الى حد كبير في يقظة الضمير .

– 5 –

وقوله تعالى :

( وانّ عليكم لحافِظِين . كراماً كاتِبِين )

يشير بكل وضوح وصراحة الى الرقابة الالهية الخفية، التي ترافق الانسان طوال حياتِهِ ،عن كل ما يصدر منه من قولٍ أو فعل ، ولكنه كثيراً ما ينسى تلك الرقابة ، ويسدر في غيّه ، مرتطماً بالممنوعات ومتجاوزاً الخطوط الحمراء كلها .

– 6 –

وكتب أحد أصدقائنا الأعزاء – وهو طبيب عراقي يمارس المهنة في لندن–

يقول :

سألتُ أحد المراجِعين عن عمله ،

فقال :

انه سائق سيارة

ويعمل في السفارة اليابانية .

وقد لفت نَظَرَهُ انّ السفير الياباني حين أَزْمَعَ السفر الى بلاده ، باجازةٍ شخصية – ركب سيارة أجرة ولم يستخدم سيارة السفارة ..!!

انّ الحرص على المال العام ، هو الذي دعاه الى ذلك، وهذا ما ادّى الى أنْ ينبهر به السائق ، ويكّن له الاحترام الكبير .

وقرأت فيما قرأت :

انّ احدى الحسناوات الاستراليات – وهي عارضة أزياء – تسلمت من رجل أعمال ماليزي معجب بها مجوهرات وهدايا تبلغ قيمتُها ملايين الدولارات ، ولكنها حين علمت انّ الرجل المذكور ممن سطا على المال العام وتلاعب به ، عمدت الى إرجاع تلك الهدايا الثمينة الى هيئة العدل الدوليّة لتعيدها الى خزانة الدولة الماليزية .

والسؤال الآن :

أين سياسيُ الصدفة ، ومحتلي المواقع السلطوية في (العراق الجديد) من هذه النزعة الرافضة للاستحواذ على المال العام بالطرق الملتوية ، أيرضون أن تكون هذه الغانية أفضل منهم في السلوك ؟

انّ عليهم أنْ يقولوا :

يا أرض سِيخي وابتلِعِينا

لو كانوا يملكون ذرّة من الحياء ..!!

– 7 –

انّ بعض السلطويين يرافق وَلَدَهُ رتلٌ من السيّارات المدّرعة والحمايات حين يتجه الى معهده او الى اي مكان آخر ..!!

وما محل ابنه من الاعراب هنا ؟

انّ هذه الحمايات قد خُصصت له باعتباره مسؤولاً مهما في الدولة مثلا ، ولم تخصص للصبيان والفتيان ..!!

انّ ” العراق الجديد ” مثخنٌ بالجراح بسبب التجاوزات الفظيعة والانتهاكات المريعة التي سجلّها حماةُ القانون (…) على أنفسهم مستغِلين مناصبهم الرسمية أبشع استغلال .

وليتَ الأمر وقف عند هذه الحدود ، ولكنه تجاوز ذلك كثيراً حيث سجلت المليارات من الدولارات المنهوبة في حسابات شخصية ، حتى صارت لها رائحةٌ تزكم الأنوف ..!!